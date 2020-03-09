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Беленов: «Ничья с чемпионом — хороший результат»

вчера, 22:54
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью с «Зенитом».

Ничья с чемпионом на выезде — это плюс нашей команде. Мы проиграли первый матч в весенней части, хотя действовали довольно неплохо и могли рассчитывать на большее. Думаю, что в плане настроя, ментальности это нам пойдет в плюс. Ребята старались, помогали мне, где-то я им помогал. Спасибо обороне, всей команде — играли в защите все вместе.

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OniXonic
OniXonic
вчера в 23:43
много воды.
вот так должна была выглядеть статья:

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью с «Зенитом».

играли в защите все вместе.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 23:09
И ничья хорошо .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Молодцы, бились как могли!!! Может где то и повезло, а может просто питерцам не хватило мастерства?!?
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