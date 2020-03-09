Беленов: «Ничья с чемпионом — хороший результат»

Вратарь «Уфы» прокомментировал ничью с «Зенитом».

Ничья с чемпионом на выезде — это плюс нашей команде. Мы проиграли первый матч в весенней части, хотя действовали довольно неплохо и могли рассчитывать на большее. Думаю, что в плане настроя, ментальности это нам пойдет в плюс. Ребята старались, помогали мне, где-то я им помогал. Спасибо обороне, всей команде — играли в защите все вместе.