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Жирков: «„Зениту“ чуть-чуть не повезло»

вчера, 22:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал ничью с «Уфой».

«Уфа» практически всеми футболистами играла в защите, нам было тяжело вскрыть оборону. Но всё равно были моменты, нужно было их реализовать. Старались делать и фланговые передачи, и через центр… Повторюсь: моменты были. Все игроки старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло.

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iri13
iri13
вчера в 22:46
Осталось 9 финалов!
И один полуфинал.

Юра, на одном везении далеко не уедешь..передай там всем)))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:44
Очень не повезло
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