Жирков: «„Зениту“ чуть-чуть не повезло»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал ничью с «Уфой».

«Уфа» практически всеми футболистами играла в защите, нам было тяжело вскрыть оборону. Но всё равно были моменты, нужно было их реализовать. Старались делать и фланговые передачи, и через центр… Повторюсь: моменты были. Все игроки старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло.