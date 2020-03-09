Газизов: «Ничейная игра, всё по делу. Поражения мы точно не заслужили»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ (0:0).

Мы играли против чемпиона, это очень сложно. Но команда по максимуму выполнила то, что хочет от них тренерский штаб. Грамотно выполнили установку, знали, что придется потерпеть. У нас были моменты, у «Зенита» были. По мне, это ничейная игра, всё делу. Поражения мы точно не заслужили.

Йокич «съел» Малкома? Он капитан сборной Словении, этим всё сказано. Йокич — игрок очень высокого уровня, он молодец, один из наших лидеров. Хочу отдельно поздравить Беленова с сотым матчем на ноль. Мы его все поздравили, он молодец. Хочу поздравить его еще раз.