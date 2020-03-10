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Тихонов: «ЦСКА ввосьмером мог отыграться»

сегодня, 12:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:2).

Эта игра всех удивила. ЦСКА ввосьмером мог отыграться. Фол Ахметова — красная карточка и пенальти, все справедливо. Игрок вышел один на один, его хватают руками и валят, это пенальти. В моменте с Карповым я не сомневался, что будет пенальти, но думал, что ему покажут желтую карточку, я бы ее дал.
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:21
В футболе нет если бы......!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:55
Тихонов заблуждается. Спасение ЦСКА не входило в планы Безбородова. Он бы после этого пенальти, который Чалов не забил еще бы удалил двоих и назначил еще пенальти в ворота ЦСКА. Более гнусного судейства я еще не видел. Были ошибки, была предвзятость, но гнусность первый раз.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил blitz
сегодня в 13:41
Армейские 17-20-ти летние герои -мужики. Ввосьмером двушку отгрузили дядькам из Ростова. Ростов отскочил и должен сказать спасибо Чалову.
Чалов спас Ростов от позора. Забей пенальти и счёт 3-3. Потом бы вся страна говорила, что позор проиграть команде которая играет ввосмером.
blitz
blitz
сегодня в 13:34, ред.
Армейские 17-20-ти летние герои -мужики.
Ввосьмером двушку отгрузили дядькам из Ростова.
Ростов отскочил и должен сказать спасибо Чалову.
max74
max74
сегодня в 13:27, ред.
В той ситуации конечно мог, но и Ростов, если бы вдруг не остановился, тоже мог штук несколько добавить к ТС
BenderBender
BenderBender
сегодня в 13:23
Всё правильно. Ввосьмером. Игаря не считаем. Но всё это благодаря Ростову, который бросил играть. А так: кони такие кони.
makkie
makkie ответил Трезвый повар
сегодня в 13:19
Я и вчера сказал что по моему мнению Карпова зря удалили. Пенальти и жёлтой было бы вполне достаточно. Но почему Тихонов говорит что восьмерых? Кипера за игрока не считает? По заголовку можно подумать что у ЦСКА троих удалили
Привет, Олег!
Чалов не футболист, вот и не в счёт :)
Ablom
Ablom
сегодня в 13:14
ЦСКА копыта потерял.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:10
Я и вчера сказал что по моему мнению Карпова зря удалили. Пенальти и жёлтой было бы вполне достаточно. Но почему Тихонов говорит что восьмерых? Кипера за игрока не считает? По заголовку можно подумать что у ЦСКА троих удалили
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:58
Но Чалов порешал за всех армейцев)))
вот что я называю ход конем)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:57
если бы восьмым был бы судья, могли бы выиграть)))
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