Тихонов: «ЦСКА ввосьмером мог отыграться»

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:2).
Эта игра всех удивила. ЦСКА ввосьмером мог отыграться. Фол Ахметова — красная карточка и пенальти, все справедливо. Игрок вышел один на один, его хватают руками и валят, это пенальти. В моменте с Карповым я не сомневался, что будет пенальти, но думал, что ему покажут желтую карточку, я бы ее дал.
Ввосьмером двушку отгрузили дядькам из Ростова.
Ростов отскочил и должен сказать спасибо Чалову.
Ввосьмером двушку отгрузили дядькам из Ростова.
Ростов отскочил и должен сказать спасибо Чалову.
Чалов не футболист, вот и не в счёт :)
Чалов не футболист, вот и не в счёт :)
вот что я называю ход конем)))
вот что я называю ход конем)))