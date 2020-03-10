Тедеско: «Табло не всегда отражает нашу игру»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ .

Сложное поражение из-за результата или судейства? Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.

Не хватило эмоций? Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.