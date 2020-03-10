Тедеско: «Табло не всегда отражает нашу игру»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.
Сложное поражение из-за результата или судейства? Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.
Не хватило эмоций? Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.
Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.
Если человек делает неадекватный, мерзкий поступок, то это не означает, что к нему стали плохо относиться из-за другого случая.
Ну, а если, что посмотри лучше таблицу, на место Локо и Спартака, на набранные очки.
Ну так кому там играть надо учиться? Думаю ответ очевиден!!!
Спартак 5 очков до прямого вылета, три очка до переходных игр, вот эта команда играть умеет, смешно однако!!!
Если человек делает неадекватный, мерзкий поступок, то это не означает, что к нему стали плохо относиться из-за другого случая.
Ну, а если, что посмотри лучше таблицу, на место Локо и Спартака, на набранные очки.
Ну так кому там играть надо учиться? Думаю ответ очевиден!!!
Спартак 5 очков до прямого вылета, три очка до переходных игр, вот эта команда играть умеет, смешно однако!!!
.
.
Обидно после 0-3 в Черкизово? Ну так играть учитесь :)
Обидно после 0-3 в Черкизово? Ну так играть учитесь :)
Гончаренко его надо было апперкотом встретить, что бы не скакал козёл. Вообще после этого поступка я понял, что Тедеско крайний неадекват, не уважающий никого, только бабло....
Гончаренко его надо было апперкотом встретить, что бы не скакал козёл. Вообще после этого поступка я понял, что Тедеско крайний неадекват, не уважающий никого, только бабло....
Справедливым результатом была бы ничья - 0-0 или 1-1, моменты были.
Сделать правильные выводы и идти дальше!
Справедливым результатом была бы ничья - 0-0 или 1-1, моменты были.
Сделать правильные выводы и идти дальше!