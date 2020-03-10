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Тедеско: «Табло не всегда отражает нашу игру»

сегодня, 11:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

Сложное поражение из-за результата или судейства? Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.

Не хватило эмоций? Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил makkie
сегодня в 14:24, ред.
А чего ты так взъелся на Тедеско? Обидно после 0-3 в Черкизово? Ну так играть учитесь :)
Ты сейчас вообще о чём?
Если человек делает неадекватный, мерзкий поступок, то это не означает, что к нему стали плохо относиться из-за другого случая.
Ну, а если, что посмотри лучше таблицу, на место Локо и Спартака, на набранные очки.
Ну так кому там играть надо учиться? Думаю ответ очевиден!!!
Спартак 5 очков до прямого вылета, три очка до переходных игр, вот эта команда играть умеет, смешно однако!!!
Никита Бычков
Никита Бычков ответил blitz
сегодня в 14:04
Ахаха......А что физрук с 10-го места козликом не прыгал на тренера Краснодара?
Завтра уже могут быть и на 11,если оренбуг выиграет
viv
viv
сегодня в 13:55
Цирк уехал, Тедеско остался!!!
blitz
blitz
сегодня в 13:48
Ахаха......А что физрук с 10-го места козликом не прыгал на тренера Краснодара?
Jantu
Jantu
сегодня в 13:39
Клоун напиаренный.
.
makkie
makkie ответил Байкал-38.
сегодня в 12:56
Из козла (после матча с ЦСКА) превратился в плаксивую свинью, аж смотреть противно.... Гончаренко его надо было апперкотом встретить, что бы не скакал козёл. Вообще после этого поступка я понял, что Тедеско крайний неадекват, не уважающий никого, только бабло....
А чего ты так взъелся на Тедеско?
Обидно после 0-3 в Черкизово? Ну так играть учитесь :)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:49
после Дзагоева на втором месте Шатов по травмопасности, МАлком рядом еще(((
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:48
Из козла (после матча с ЦСКА) превратился в плаксивую свинью, аж смотреть противно....
Гончаренко его надо было апперкотом встретить, что бы не скакал козёл. Вообще после этого поступка я понял, что Тедеско крайний неадекват, не уважающий никого, только бабло....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:40
Обещал все матчи выиграть, теперь вот оправдываться приходится.
makkie
makkie
сегодня в 12:31
Обидное поражение, и по сути - не по игре.
Справедливым результатом была бы ничья - 0-0 или 1-1, моменты были.
Сделать правильные выводы и идти дальше!
BenderBender
BenderBender
сегодня в 12:24
Главное - коней смыли. В меньшинстве!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:20
В тарасовке - ныть!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:17
Как поражение так сразу же судьи.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:16
Тедескин нашёл тетради Олежи с общим названием - Как долго доить Федуна, отмазываться от неудач и глумится над Спартаком.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:10
В ФНЛ табло будет гораздо объективнее...)))
cska1948
cska1948
сегодня в 12:07
Тедеско послушать, так не СпаМ виноват в проигрыше, а табло, которое не верно отражает игру СпаМа. Вы там, в Тарасовке, объясните Тедеско, что табло отражает не игру, а РЕЗУЛЬТАТ игры.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:01, ред.
Табло неумолимо...с ним не поспоришь...тем более после матча...
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