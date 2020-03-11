Оуэн: «Не думаю, что тактика „Атлетико“ будет эффективна на „Энфилде“»

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11 марта 2020, 10:29

Бывший форвард «Ливерпуля» в общении с BetVictor заявил, что мерсисайдцы сумеют пройти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вскоре «Ливерпуль» и «Атлетико» проведут ответный матч 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде». Напомним, что в первой игре «матрасники» победили со счетом 1:0.

Не думаю, что тактика «Атлетико» будет эффективна на «Энфилде». По моему мнению, «Ливерпуль» всегда способен забивать голы в матчах еврокубков при своих болельщиках. Я считаю, что подопечные Юргена Клоппа ликвидируют преимущество, добытое соперником в первом матче, и выйдут в следующий раунд.

Отметим, что ранее о предстоящем матче с «Ливерпулем» высказался защитник «Атлетико» .