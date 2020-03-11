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Оуэн: «Не думаю, что тактика „Атлетико“ будет эффективна на „Энфилде“»

11 марта 2020, 10:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что мерсисайдцы сумеют пройти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вскоре «Ливерпуль» и «Атлетико» проведут ответный матч 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде». Напомним, что в первой игре «матрасники» победили со счетом 1:0.

Не думаю, что тактика «Атлетико» будет эффективна на «Энфилде». По моему мнению, «Ливерпуль» всегда способен забивать голы в матчах еврокубков при своих болельщиках. Я считаю, что подопечные Юргена Клоппа ликвидируют преимущество, добытое соперником в первом матче, и выйдут в следующий раунд.  

Отметим, что ранее о предстоящем матче с «Ливерпулем» высказался защитник «Атлетико» Киран Триппьер.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 20:12
Как раз сейчас когда Ливер слегка просел физически тактика матрасов может сыграть на все сто.
Ну я так не играю
Ну я так не играю ответил Hoyar
11 марта в 11:34
Как надоел этот Майкал своими опусами.
Он наша легенда, имеет право говорить.
Ну я так не играю
Ну я так не играю
11 марта в 11:33
Верно Майкл, Клопп разберёт Симеоне на запчасти. Разнесут и мокрого места не останется.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
11 марта в 11:18
ХЗ Ливерпуль сейчас не впечатляет ,есть такое ощущение дальше пойдут Атлеты.
Hoyar
Hoyar
11 марта в 11:02
Как надоел этот Майкал своими опусами.
Incredulous
Incredulous
11 марта в 10:52
Хоть я и не приветствую автобусную тактику матрасов, но вынужден признать, что работает она везде, что бы Оуэн не говорил.
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