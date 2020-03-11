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Эшпириту Санту призвал остановить футбольные соревнования в Европе

11 марта 2020, 11:07
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)1 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту призвал приостановить футбольные соревнования в Европе на время эпидемии коронавируса в разных странах континента.

Это ситуация, сложившаяся в обществе, и все обеспокоены. Я понимаю решение играть без болельщиков, но в чем смысл? Футбол – это развлечение, и играть за закрытыми дверями бессмысленно. Так не должно быть. Думаю, что-то должно быть сделано. Проводить матчи без зрителей – это не выход из положения. Это ненормально. Мы притворяемся, что живем нормальной жизнью, когда ситуация не является нормальной. Есть ли другое решение? Почему бы не приостановить соревнования? Почему нет?

Отметим, что из-за коронавируса множество матчей в различных европейских футбольных турнирах будут проводить без зрителей. В частности, за закрытыми дверями пройдет выездная встреча «Вулверхэмптона» с «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы.  

Коронавирус и футбол

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Шишанутый
Шишанутый
11 марта в 16:24
Дело говорит.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил Ну я так не играю
11 марта в 12:54
Тренеру волков легко говорить, они за трофеи не сражаются. Все чемпионаты должны быть доиграны. Только так и никак иначе.
Мы за лигу Европы боремся!
Лол!
За адекватность
За адекватность
11 марта в 12:04
"Почему бы не приостановить соревнования?" А если битва с этой "чумой ХХI века" затянется? В Sony Playstation потом доигрывать?
ДСА
ДСА
11 марта в 11:52
Всё сдвинуть на 2 месяца, включая ЕВРО, а в следующем сезоне уплотниться.
VIPded
VIPded
11 марта в 11:40
Бабки теряют клубы...)))
EAGinLE
EAGinLE
11 марта в 11:21
Не нужно это .
Ну я так не играю
Ну я так не играю
11 марта в 11:19
Тренеру волков легко говорить, они за трофеи не сражаются. Все чемпионаты должны быть доиграны. Только так и никак иначе.
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