Эшпириту Санту призвал остановить футбольные соревнования в Европе

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту призвал приостановить футбольные соревнования в Европе на время эпидемии коронавируса в разных странах континента.
Это ситуация, сложившаяся в обществе, и все обеспокоены. Я понимаю решение играть без болельщиков, но в чем смысл? Футбол – это развлечение, и играть за закрытыми дверями бессмысленно. Так не должно быть. Думаю, что-то должно быть сделано. Проводить матчи без зрителей – это не выход из положения. Это ненормально. Мы притворяемся, что живем нормальной жизнью, когда ситуация не является нормальной. Есть ли другое решение? Почему бы не приостановить соревнования? Почему нет?
Отметим, что из-за коронавируса множество матчей в различных европейских футбольных турнирах будут проводить без зрителей. В частности, за закрытыми дверями пройдет выездная встреча «Вулверхэмптона» с «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы.
Лол!
Лол!