Эшпириту Санту призвал остановить футбольные соревнования в Европе

Главный тренер «Вулверхэмптона» призвал приостановить футбольные соревнования в Европе на время эпидемии коронавируса в разных странах континента.

Это ситуация, сложившаяся в обществе, и все обеспокоены. Я понимаю решение играть без болельщиков, но в чем смысл? Футбол – это развлечение, и играть за закрытыми дверями бессмысленно. Так не должно быть. Думаю, что-то должно быть сделано. Проводить матчи без зрителей – это не выход из положения. Это ненормально. Мы притворяемся, что живем нормальной жизнью, когда ситуация не является нормальной. Есть ли другое решение? Почему бы не приостановить соревнования? Почему нет?