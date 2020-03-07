КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, ЦСКА — на 225 тысяч

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вчера, 12:33

КДК РФС объявил суммы штрафов «Спартаку» и « ЦСКА » по итогам матча 1/4 финала Кубка России (3:2).

За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» и ЦСКА на оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. За использование пиротехники фанатами каждый клуб должен будет заплатить 125 тысяч.

Фанаты «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер – за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.