КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, ЦСКА — на 225 тысяч

КДК РФС объявил суммы штрафов «Спартаку» и «ЦСКА» по итогам матча 1/4 финала Кубка России (3:2).
За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» и ЦСКА на оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. За использование пиротехники фанатами каждый клуб должен будет заплатить 125 тысяч.
Фанаты «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер – за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
Также сотрудники контрольно-распределительной службы «Спартака» показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.
"Кампания" и "компания" - это омофоны, т.е. слова, которые звучат одинаково, но при этом имеют разные значения и пишутся по-разному. Чтобы не ошибиться в написании, нужно правильно определить значение слова.
Слово "компания" образовалось от латинского слова "сообщество". Если вы говорите о сообществе людей (компания друзей) или, например, об организации (компания "Название"), то правильно писать это слово через "о".
Слово "кампания" тоже произошло от латинского и употреблялось в значении "крупные военные действия с общей стратегической целью" - военная кампания. Ну а впоследствии это слово стали употреблять в значении "мероприятие, событие" при описании других масштабных действий, например, избирательная кампания (комплекс мероприятий, связанных с выборами представителей власти) или приёмная кампания (период, когда вузы принимают документы абитуриентов).
Так что если вы сомневаетесь, как написать правильно, то просто уделите больше внимания значению слова)
И не пиши мне больше по таким пустякам.
"Кампания" и "компания" - это омофоны, т.е. слова, которые звучат одинаково, но при этом имеют разные значения и пишутся по-разному. Чтобы не ошибиться в написании, нужно правильно определить значение слова.
Слово "компания" образовалось от латинского слова "сообщество". Если вы говорите о сообществе людей (компания друзей) или, например, об организации (компания "Название"), то правильно писать это слово через "о".
Слово "кампания" тоже произошло от латинского и употреблялось в значении "крупные военные действия с общей стратегической целью" - военная кампания. Ну а впоследствии это слово стали употреблять в значении "мероприятие, событие" при описании других масштабных действий, например, избирательная кампания (комплекс мероприятий, связанных с выборами представителей власти) или приёмная кампания (период, когда вузы принимают документы абитуриентов).
Так что если вы сомневаетесь, как написать правильно, то просто уделите больше внимания значению слова)
И не пиши мне больше по таким пустякам.
Как песня - и слова не выбросишь!
Как песня - и слова не выбросишь!
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Ставьте камеры и вычисляйте нарушителей...