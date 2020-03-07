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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, ЦСКА — на 225 тысяч

вчера, 12:33

КДК РФС объявил суммы штрафов «Спартаку» и «ЦСКА» по итогам матча 1/4 финала Кубка России (3:2).

За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» и ЦСКА на оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. За использование пиротехники фанатами каждый клуб должен будет заплатить 125 тысяч.

Фанаты «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер – за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также сотрудники контрольно-распределительной службы «Спартака» показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

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tolctoy
tolctoy ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 01:06, ред.
Грамотей, когда речь идет о группе людей, пишут кОмпания, а когда о юридическом лице, например Лукойл, то пишется кАмпания. Ты этого не знал, малыш? Мне жаль, что тебя в школе этому не научили.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ МАЛЫШ.
"Кампания" и "компания" - это омофоны, т.е. слова, которые звучат одинаково, но при этом имеют разные значения и пишутся по-разному. Чтобы не ошибиться в написании, нужно правильно определить значение слова.

Слово "компания" образовалось от латинского слова "сообщество". Если вы говорите о сообществе людей (компания друзей) или, например, об организации (компания "Название"), то правильно писать это слово через "о".

Слово "кампания" тоже произошло от латинского и употреблялось в значении "крупные военные действия с общей стратегической целью" - военная кампания. Ну а впоследствии это слово стали употреблять в значении "мероприятие, событие" при описании других масштабных действий, например, избирательная кампания (комплекс мероприятий, связанных с выборами представителей власти) или приёмная кампания (период, когда вузы принимают документы абитуриентов).

Так что если вы сомневаетесь, как написать правильно, то просто уделите больше внимания значению слова)
И не пиши мне больше по таким пустякам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил tolctoy
вчера в 23:10
Мне просто интересно,кто тебя научил что слово КОМПАНИЯ,пишется через А.
Грамотей, когда речь идет о группе людей, пишут кОмпания, а когда о юридическом лице, например Лукойл, то пишется кАмпания. Ты этого не знал, малыш? Мне жаль, что тебя в школе этому не научили.
tolctoy
tolctoy ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:54
Мне приятно общаться с грамотеем, который не знает, что в данном случае надо писать кАмпания, а не кОмпания. Я правильно понял, что ты русский продолжаешь учить (безуспешно)
Мне просто интересно,кто тебя научил что слово КОМПАНИЯ,пишется через А.
tolctoy
tolctoy ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:49
У такой кампании можно вообще писать без буквы К
Слово компания,пишется через О.Я же написал,марш в школу учить русский.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:21
Бабло снять с коней и спартака КДК не постеснялось, а за забеги диких обезьян в Грозном штрафанули всего на 150к рублей, при этом ещё и 150к извинений в обратном направлении отправили.
Великий 43-й
Великий 43-й
вчера в 20:51
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил За адекватность
    вчера в 20:38
    Приветствую. Это святое. А чем им еще заниматься? Ну не поля же своевременно инспектировать и принимать решения, чтобы условно "Урал" зря не летал в Ярославль.
    Привет!
    Как песня - и слова не выбросишь!
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 20:38
    За сотрудников не мешало бы поллимона начислить.
    viv
    viv
    вчера в 19:59
    И здесь спартак наказан больше......
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил tolctoy
    вчера в 19:43
    Название компании пишется с одним К.Марш в школу,учить русский язык.
    Мне приятно общаться с грамотеем, который не знает, что в данном случае надо писать кАмпания, а не кОмпания. Я правильно понял, что ты русский продолжаешь учить (безуспешно)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил tolctoy
    вчера в 19:41
    Название компании пишется с одним К.Марш в школу,учить русский язык.
    У такой кампании можно вообще писать без буквы К
    tolctoy
    tolctoy ответил nikoladolgov
    вчера в 19:23
    Похоже кто больше заплатил штрафов РФСу тот и выиграл.
    Сколько заплатила зинка,что бы выиграть у чехов.
    tolctoy
    tolctoy ответил ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:20
    Если уж сотрудники Спартака занимаются провокациями, то видно дела Луккойла неважные.
    Название компании пишется с одним К.Марш в школу,учить русский язык.
    tolctoy
    tolctoy ответил Конфедерат
    вчера в 19:17
    Когда ж спартак расформируют
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 19:06
      Платить должны эти выродки а не клубы!!!
      Ставьте камеры и вычисляйте нарушителей...
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответил Свидетели картофельного позора
      вчера в 18:55
      Уфф. повезло.. Витю не оштрафовали.
      Ну почему же...Витю оштрафовали на 10 тыс.руб. за выход за пределы тренерской зоны.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил Санчо Панса
      вчера в 18:42
      Уже давно известно, что даже в победных для Спартака матчах, пупсиков штрафуют куда жестче) Болельщики мясных себя ведь вести то не умеют как надо! Впрочем, свиньи они и есть свиньи.....
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        вчера в 18:02
          Беспределов
          Беспределов
          вчера в 17:07
          форменный беспредел!
          Сп62
          Сп62
          вчера в 16:51
          А Иванова кто будет штрафовать?
          Свидетели картофельного позора
          Свидетели картофельного позора
          вчера в 16:13
          Уфф. повезло.. Витю не оштрафовали.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          вчера в 16:01
          Надо увеличить штрафы на порядок.
          drug01
          drug01
          вчера в 15:43
          Куда пойдут эти штрафы??????
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          вчера в 15:24
            Конфедерат
            Конфедерат
            вчера в 15:19
              Columb
              Columb
              вчера в 15:18
              Спартак на штрафы уже не реагирует, пенсионеры заплатят за всё.
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответил Брулин
              вчера в 15:01
              Вот абсолютно без клубной приверженности, а кто-нибудь знает Куда идут эти все штрафы? P. S. Методички и инструкции - не предлагать!
              Зайди на сайте РФС в Регламент КДК. Там сказано, что эти деньги идут на развитие детского футбола, те реально кому то в карман. Как детский футбол развивается всем известно.
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV
              вчера в 14:59
              Если уж сотрудники Спартака занимаются провокациями, то видно дела Луккойла неважные.
              За адекватность
              За адекватность ответил Шуnя771
              вчера в 14:56
              КДК стала рубить бабло не по детски)))
              Приветствую. Это святое. А чем им еще заниматься? Ну не поля же своевременно инспектировать и принимать решения, чтобы условно "Урал" зря не летал в Ярославль.
              Kresi frok
              Kresi frok
              вчера в 14:54
              Быдлафаны
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