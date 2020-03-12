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Владельцы абонементов московских клубов смогут бесплатно смотреть игры

12 марта 2020, 18:53

Телеканал «Матч Премьер» и РПЛ заявили, что владельцы абонементов клубов из Москвы получат бесплатные промокоды для просмотра матчей любимой команды:

В связи с запретом до 10 апреля 2020 года проведения на территории города Москвы спортивных, массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек часть самой лояльной аудитории клубов – владельцы сезонных абонементов — будут вынуждены частично или полностью отказаться от посещения матчей любимых команд в указанный период.

Канал «Матч Премьер», Российская Премьер-Лига и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал «Матч Премьер» на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Вещателя, РПЛ или клубов.

Мы уверены, что трудности, связанные с ограничениями при проведении матчей, носят временный характер.

Трансляции всех игр Тинькофф Российской Премьер-Лиги будут доступны на сайте matchpremier.ru, в мобильном приложении «МАТЧ!», а также на телевизорах Smart TV, поддерживающих приложение «МАТЧ!».

При возникновении подобных или иных ограничений на посещение матчей Тинькофф РПЛ в других регионах России данная инициатива будет осуществлена подобным же образом.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил форева
вчера в 09:26
То есть я щас должен отключится от канала "матч-премьер", проплаченного мною кстати уже за март, и потом метаться искать где то какой то промокод чтобы месяц? смотреть футбол по этому каналу бесплатно ???)))) И смотреть всё это дома с условным чердаком или геничем в нагрузку (дома сидите ёпт) без стадиона, чтобы отбить хотя бы 300 руб от абонемента?))))) Я, что покупал абонемент на матчи для просмотра дома по телевизору? Чушь какая то полная!(
В сложившейся обстановке с вирусом, полной чушью является добровольно подвергать себя смертельной опасности. Если вы живёте по по поговорке: "Увидеть Париж и умереть!", тогда другое дело.
Igo0rek
Igo0rek ответил cska1948
12 марта в 20:16
Подписка на "Матч Премьер" в размере 299 рублей позволяет смотреть ВСЕ без исключения матчи РПЛ в течении 31 дня. Это минимум четыре недели. Восемь игр в туре, умножаем на четыре недели и получаем 32 матча всего за 299 рублей.
Много энтузиастов будут смотреть условный Тамбов - Оренбург? Абсолютное большинство будут смотреть матчи любимых команд и топ-игры
форева
форева
12 марта в 20:12
То есть я щас должен отключится от канала "матч-премьер", проплаченного мною кстати уже за март, и потом метаться искать где то какой то промокод чтобы месяц? смотреть футбол по этому каналу бесплатно ???)))) И смотреть всё это дома с условным чердаком или геничем в нагрузку (дома сидите ёпт) без стадиона, чтобы отбить хотя бы 300 руб от абонемента?))))) Я, что покупал абонемент на матчи для просмотра дома по телевизору? Чушь какая то полная!(
cska1948
cska1948 ответил Igo0rek
12 марта в 20:04
А теперь уловите уровень этой "щедрости". Подписка на канал МАТЧ Премьер стоит 300-400 рублей. Я покупал билет на матч Спартак -ЦСКА в кубке России за 3600 рублей. Расщедрились, так расщедрились хахахахахаха
Подписка на "Матч Премьер" в размере 299 рублей позволяет смотреть ВСЕ без исключения матчи РПЛ в течении 31 дня. Это минимум четыре недели. Восемь игр в туре, умножаем на четыре недели и получаем 32 матча всего за 299 рублей.
VIPded
VIPded
12 марта в 19:20
Г - гуманность...))
Grabovsky
Grabovsky
12 марта в 19:13
Пффф. При желании можно и на твитче посмотреть.
Igo0rek
Igo0rek
12 марта в 19:00, ред.
А теперь уловите уровень этой "щедрости". Подписка на канал МАТЧ Премьер стоит 300-400 рублей. Я покупал билет на матч Спартак -ЦСКА в кубке России за 3600 рублей. Расщедрились, так расщедрились хахахахахаха
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