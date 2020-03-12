Владельцы абонементов московских клубов смогут бесплатно смотреть игры

Телеканал «Матч Премьер» и РПЛ заявили, что владельцы абонементов клубов из Москвы получат бесплатные промокоды для просмотра матчей любимой команды:

В связи с запретом до 10 апреля 2020 года проведения на территории города Москвы спортивных, массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек часть самой лояльной аудитории клубов – владельцы сезонных абонементов — будут вынуждены частично или полностью отказаться от посещения матчей любимых команд в указанный период.

Канал «Матч Премьер», Российская Премьер-Лига и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал «Матч Премьер» на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Вещателя, РПЛ или клубов.

Мы уверены, что трудности, связанные с ограничениями при проведении матчей, носят временный характер.

Трансляции всех игр Тинькофф Российской Премьер-Лиги будут доступны на сайте matchpremier.ru, в мобильном приложении «МАТЧ!», а также на телевизорах Smart TV, поддерживающих приложение «МАТЧ!».