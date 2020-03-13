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Умяров и Шюррле не сыграют против «Оренбурга»

вчера, 10:34
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился подробностями состояния здоровья своих игроков накануне матча 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Ситуация у нас такая же, как перед «Краснодаром». Умяров и Шюррле не сыграют с «Оренбургом». В остальном всё в порядке, но сегодня мы посмотрим, как состояние других игроков – пара футболистов у нас простудились.

Сложно сказать, когда вернутся Умяров и Шюррле. Наиль, надеемся, вернётся в строй в ближайшее время, но мы хотим избежать рисков. У Шюррле проблемы с голеностопом, но по срокам ничего определённого сказать не могу.

После прошлого матча мы проанализировали игру, поняли, что мы действительно играли здорово, агрессивно и смело, у нас были моменты. Поражение нас сильно огорчило, но времени на подготовку мало – так что долго грустить о поражении не приходится. Все мысли сейчас об «Оренбурге».

Ранее Тедеско затронул тему судейства в РПЛ

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответил Александр Алексатов
вчера в 15:12
шурла сыграет теперь только в своих мемуарах про то как народные народ на нефть кинули а он их дурней на бабло немеренное
Шурла сидит у нас 1 год за 3 млн и в мае уберется в Германию. А вот кто вас кинул так это одноногий Абелардо-Малком за 50 млн и личкой 6 млн на 5 лет. И он от вас не уедет не за какие пряники
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 14:31
шурла сыграет теперь только в своих мемуарах про то как народные народ на нефть кинули а он их дурней на бабло немеренное
Энтропия
Энтропия
вчера в 12:32
Шюррле красавец - пришёл на лавке сидеть и гнёт свою линию не смотря на все попытки вытащить его на поле. Вот что значит - профессионал! Надеюсь Цорн заключит с ним полноценный контракт лет на 5 )))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 10:46
Здоровья!
Чемпион МИРА еще покажет газовым!
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