Умяров и Шюррле не сыграют против «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» поделился подробностями состояния здоровья своих игроков накануне матча 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Ситуация у нас такая же, как перед «Краснодаром». Умяров и Шюррле не сыграют с «Оренбургом». В остальном всё в порядке, но сегодня мы посмотрим, как состояние других игроков – пара футболистов у нас простудились.

Сложно сказать, когда вернутся Умяров и Шюррле. Наиль, надеемся, вернётся в строй в ближайшее время, но мы хотим избежать рисков. У Шюррле проблемы с голеностопом, но по срокам ничего определённого сказать не могу.

После прошлого матча мы проанализировали игру, поняли, что мы действительно играли здорово, агрессивно и смело, у нас были моменты. Поражение нас сильно огорчило, но времени на подготовку мало – так что долго грустить о поражении не приходится. Все мысли сейчас об «Оренбурге».