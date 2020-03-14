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«Ривер Плейт» отказался выходить на матч из-за эпидемии

сегодня, 09:06

«Ривер Плейт» отказался от участия в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман». Клуб перевел команду на карантин из-за эпидемии коронавируса.

Однако Федерация футбола Аргентины осудила данное решение клуба.

В подобных случаях требуется коллективное решение. Футболисты имеют возможность нормально выполнять свою работу, как это делают тысячи аргентинцев ежедневно на своих рабочих местах. Решение «Ривер Плейт» попадет под санкции. Все должны быть подчинены правилам, которые регулируют конкуренцию среди клубов.

Ранее стало известно, что чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:33
Все люди работают и еще в большей опасности когда ездят на работу на общественом транспорте а эти кем себя возомнили королями мира? Технарь им надо дать.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:16
Технарь защитают?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:23
Трусливые мулы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:14
Посмотрим на окончательное решение.
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