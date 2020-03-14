«Ривер Плейт» отказался выходить на матч из-за эпидемии

«Ривер Плейт» отказался от участия в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман». Клуб перевел команду на карантин из-за эпидемии коронавируса.
Однако Федерация футбола Аргентины осудила данное решение клуба.
В подобных случаях требуется коллективное решение. Футболисты имеют возможность нормально выполнять свою работу, как это делают тысячи аргентинцев ежедневно на своих рабочих местах. Решение «Ривер Плейт» попадет под санкции. Все должны быть подчинены правилам, которые регулируют конкуренцию среди клубов.
Ранее стало известно, что чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса.