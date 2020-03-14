ГлавнаяНовости

Серия А может возобновиться в мае

вчера, 22:44

Итальянская Серия А может возобновиться 3 мая после приостановки соревнований из-за эпидемии коронавируса в стране. Планируется, что вынужденный перерыв в чемпионате продлится до 3 апреля, однако из-за того, что всё больше футболистов команд Серии А заражаются вирусом, паузу могут продлить еще на месяц, сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

Отметим, что в числе зараженных коронавирусом – игроки «Сампдории». Сообщалось, что заболели семеро футболистов клуба.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Казанка» сыграет товарищеский матч с китайским клубом
Сегодня, 13:48 ФотоКомментарии1
СлухиЕвро может пройти в декабре 2020 года
Вчера, 21:51 Комментарии55
РПЛ, стой! Нет, продолжай!
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге За и противКомментарии10
ОфициальноЧемпионат Португалии приостановлен из-за COVID-19
12 марта Комментарии1
ОфициальноАмериканская MLS остановлена на 30 дней
12 марта Комментарии1
ОфициальноВстреча ЛЧ «Ювентус» — «Лион» перенесена из-за коронавируса
12 марта Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:07
Это только они так планируют
DEIVID
DEIVID
сегодня в 08:02, ред.
Плевать на ЕВРО, Серию А надо доиграть, как и ЛЧ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:17
3 апреля точно чемпионат не возобновится.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Lucky luciano
сегодня в 02:31
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:16
    Да никому не интересен сериал
    В чемпионате Италии идет борьба за скудо между двумя командами...в АПЛ все уже куплено
    dimagas2
    dimagas2 ответил Жека10
    вчера в 23:44
    играли бы все без зрителей,всё равно практически нет дохода с продажи билетов.Там заплати за матч з/п футболистам и денег пшик. Почему дальше не играют,но без зрителей большой вопрос
    Видимо через карантин и запрет.
    Жека10
    Жека10 ответил fanliverpoolfan22
    вчера в 23:27
    Да никому не интересен сериал
    так и АПЛ же не играется,а принцип остановки тот же
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 23:27
    Да никому не интересен сериал
    Жека10
    Жека10
    вчера в 23:25
    играли бы все без зрителей,всё равно практически нет дохода с продажи билетов.Там заплати за матч з/п футболистам и денег пшик.
    Почему дальше не играют,но без зрителей большой вопрос
    Messi_que_un_club
    Messi_que_un_club
    вчера в 23:09
    Ваще пох
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
    вчера в 23:02
    Это хорошо. Доиграть нужно по любому, к черту сборные. От них нет толку
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100