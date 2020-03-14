Серия А может возобновиться в мае

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вчера, 22:44

Итальянская Серия А может возобновиться 3 мая после приостановки соревнований из-за эпидемии коронавируса в стране. Планируется, что вынужденный перерыв в чемпионате продлится до 3 апреля, однако из-за того, что всё больше футболистов команд Серии А заражаются вирусом, паузу могут продлить еще на месяц, сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

Отметим, что в числе зараженных коронавирусом – игроки «Сампдории». Сообщалось, что заболели семеро футболистов клуба.

Коронавирус и футбол