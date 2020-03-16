«Зенит» не отпустит легионеров домой, если начнется карантин

«Зенит» продолжит работу в штатном режиме до совещания руководства РПЛ по продолжению чемпионата России, которое состоится 17 марта.
Сообщается, что легионеры не будут отпущены домой, если РПЛ примет решение приостановить турнир из-за пандемии коронавируса.
В данный момент «Зенит» готовится к матчу 23-го тура РПЛ против ЦСКА, а в случае приостановления чемпионата России тренерский штаб разработает новую программу учебно-тренировочного процесса.
Напомним, что «Зенит» разгромил «Урал» в матче 22-го тура РПЛ.
Пусть все "своих" под присмотром держат....
И поменьше Эрнаней из европ тут радостно встречать....пусть тоже тусят по месту клубной прописки....
Ригони фартовый ...успел до пандемии из Италии свалить....
Пусть все "своих" под присмотром держат....
И поменьше Эрнаней из европ тут радостно встречать....пусть тоже тусят по месту клубной прописки....
Ригони фартовый ...успел до пандемии из Италии свалить....