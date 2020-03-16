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«Зенит» не отпустит легионеров домой, если начнется карантин

вчера, 10:00

«Зенит» продолжит работу в штатном режиме до совещания руководства РПЛ по продолжению чемпионата России, которое состоится 17 марта.

Сообщается, что легионеры не будут отпущены домой, если РПЛ примет решение приостановить турнир из-за пандемии коронавируса.

В данный момент «Зенит» готовится к матчу 23-го тура РПЛ против ЦСКА, а в случае приостановления чемпионата России тренерский штаб разработает новую программу учебно-тренировочного процесса.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Урал» в матче 22-го тура РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:39
А мож им нуно)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:48
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:27
    Правильно. Пусть тренируются в изоляторах.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
    вчера в 11:55
    Котёнок по ночам не гулят, и не пит крепкий напитки. Береги свою здоровье Чисто символическое советы. Soccera. Не больше. Все рамках правил.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 11:20, ред.
    Месяц, два, пять?!.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:15, ред.
    Меньше летают - меньше вариантов заразиться......
    Пусть все "своих" под присмотром держат....
    И поменьше Эрнаней из европ тут радостно встречать....пусть тоже тусят по месту клубной прописки....
    Ригони фартовый ...успел до пандемии из Италии свалить....
    beefs
    beefs
    вчера в 11:14
    Естественное решение...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:12
    Все правильно.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:11
    Правильно.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:02
    пусть бакланят на Финском заливе...
    Энтропия
    Энтропия
    вчера в 10:57
    Зря что-ли Миллер 200 кандалов закупал?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:55
    Это точно и всем клубам надо поступить так.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 10:54
    Зачем им ехать домой,здесь безопаснее.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 10:42
    Остановят, как пить дать.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 10:42
    Смысл карантина в том и состоит, что бы никого не впускать и не выпускать
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 10:33
    легионов)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:23
    Правильное решение. Лучше держать на глазах и под контролем...
    wingback
    wingback
    вчера в 10:18
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