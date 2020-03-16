«Зенит» не отпустит легионеров домой, если начнется карантин

1584342010

вчера, 10:00

«Зенит» продолжит работу в штатном режиме до совещания руководства РПЛ по продолжению чемпионата России, которое состоится 17 марта.

Сообщается, что легионеры не будут отпущены домой, если РПЛ примет решение приостановить турнир из-за пандемии коронавируса.

В данный момент «Зенит» готовится к матчу 23-го тура РПЛ против ЦСКА , а в случае приостановления чемпионата России тренерский штаб разработает новую программу учебно-тренировочного процесса.