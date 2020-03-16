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Министр спорта Татарстана: «Надеемся, приостановка игр — временная мера»

вчера, 20:51

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал решение об отмене спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Конечно, можно ничего не отменять и не переносить, но мы видим ежедневную статистику. Для болельщиков — это прежде всего безопасность. Надеемся, это временная мера.

Мы решили вот так обезопасить болельщиков. Принято решение — надо выполнять. Понятно, что это неприятно как для спортсменов, тренерского штаба, так и для болельщиков. Хочется поддержать команду, но тут решение должна принимать сама лига. Условия, наверное, должны быть для всех едины. Мы в своем регионе такое решение приняли.

Сравнивать с чем-то даже не хочется. Это даже не прецедент, а форс-мажор. Все решения мы принимали в согласии с клубами. Все пошли нам навстречу, это было согласовано с «Ак Барсом», «Рубином», «Униксом», другими командами. Все это сделано в целях безопасности. Мы можем копаться, что выходим каждый день на улицу, но есть же рекомендации — минимизировать контакты. Тут дело и в гражданской ответственности. Человек сам для себя должен принять решение.

Мое личное мнение, не как министра, я бы приостановил или перенес игры. Правда, играть при пустых трибунах — это сложно. Понятно, что есть телевизор, но сама атмосфера… Болельщик — это очередной игрок, атрибут.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет со Швецией из-за запрета на въезд на территорию Евросоюза. 

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