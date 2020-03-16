Созин: «„Зенит“ пока рано объявлять чемпионом, надо доиграть сезон»

Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал о своем отношении к возможной досрочной остановке российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Надо доиграть чемпионат. Сейчас ажиотаж спадёт, не будет это тянуться до конца мая. Согласен, что надо приостановить РПЛ . А потом, скорее всего, перенесут чемпионат Европы. «Зенит» пока чемпионом не объявляем — ещё рано, надо доиграть чемпионат. Две трети сезона — это слишком мало, чтобы определять победителя. Да, случился вот такой форс-мажор, но в жизни всегда что-то происходит впервые.