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Созин: «„Зенит“ пока рано объявлять чемпионом, надо доиграть сезон»

вчера, 21:08

Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал о своем отношении к возможной досрочной остановке российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Надо доиграть чемпионат. Сейчас ажиотаж спадёт, не будет это тянуться до конца мая. Согласен, что надо приостановить РПЛ. А потом, скорее всего, перенесут чемпионат Европы. «Зенит» пока чемпионом не объявляем — ещё рано, надо доиграть чемпионат. Две трети сезона — это слишком мало, чтобы определять победителя. Да, случился вот такой форс-мажор, но в жизни всегда что-то происходит впервые.

Ранее о возможной приостановке РПЛ поделился мнением Леонид Федун

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic
вчера в 21:39
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:21
    согласен!!
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