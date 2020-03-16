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Червиченко: «Из-за приостановки РПЛ клубы могут не платить игрокам»

вчера, 19:35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о том, что приостановка чемпионата России может повлиять на экономическую составляющую турнира.

Тут вопрос, на сколько закроют и когда возобновится чемпионат. Также непонятно, каким образом будут регулироваться взаимоотношения с футболистами, персоналом, попадает ли это под форс-мажор, нужно ли выплачивать зарплату и нужно ли в полном объеме. Нужно смотреть, какие вообще вещи произойдут, как на это будет реагировать телевидение, телевизионный контракт. Слушайте, вопросов огромное количество. Это как гадать на кофейной гуще. Я думаю, что произойдут в экономическом плане изменения и что-то будет. Но серьезность будет зависеть от того, на сколько затянется эта пауза.

Для клубов эта ситуация даже лучше, чем для игроков. Клубы могут сказать, что нет чемпионата, не идет, и вроде как зарплату платить не за что. Очень сложно будет игрокам, потому что сейчас их будут убеждать в том, что все плохо и зарплаты должны сокращаться. Опять же, это к тому, что записано в контрактах и соотносится с юридическими нормами. В этих вещах этот вопрос очень сложный и очень спорный. Будем ждать. Если пауза на пару недель, месяц — это ничего страшного, а если больше, то могут быть произойти любые вещи.

Усугубляет ли ситуацию обвал рубля? Слушайте, ну, сегодня обвал есть, а завтра его нет. Два года назад уже было, что евро был больше 80 рублей, а потом откатилось назад. Понятно, что нефтяная война тянет рубль назад, но, в большинстве случаев, все равно же народ определяет способность его покупать. Или пользоваться валютой, которая все равно в конечном итоге приобретается за рубли. На мой взгляд, у людей нет такого запаса, чтобы поддержать такой высокий курс. Он все равно рано или поздно начнет падать. Вернемся к контрактам игроков: у кого-то в рублях записано по предыдущему курсу, у кого-то нет. Вообще, по всему этому дурдому будет очень много вопросов, много проблем и споров. Кто-то захочет обхитрить, кто-то наоборот будет вынужден выходить из ситуации с какими-то жезлами. Неприятно все это и сложно.

Ранее нынешний президент «Спартака» Леонид Федун предложил досрочно завершить сезон российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.

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Сп62
Сп62 ответил EAGinLE
вчера в 20:54
Если такой форс-мажор описан в контракте, в чём я сильно сомневаюсь.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 20:01
Заплатят все что есть в контракте .
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