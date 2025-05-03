Нкунку намерен уйти из «Челси»

Нападающий Кристофер Нкунку собирается покинуть «Челси».
Соглашение игрока с «синими» рассчитано до 2029 года.
За лондонцев футболист выступает с 2023-го.
Нападающий Кристофер Нкунку собирается покинуть «Челси».
Соглашение игрока с «синими» рассчитано до 2029 года.
За лондонцев футболист выступает с 2023-го.
Надо уходить и дать шанс как себе, так и клубу. Вдруг пришедший вместо него заиграет.
Большого плавания парню!
Надо уходить и дать шанс как себе, так и клубу. Вдруг пришедший вместо него заиграет.
Большого плавания парню!