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Нкунку намерен уйти из «Челси»

вчера, 20:44

Нападающий Кристофер Нкунку собирается покинуть «Челси».

Соглашение игрока с «синими» рассчитано до 2029 года.

За лондонцев футболист выступает с 2023-го.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:59
Переходил бомбардиром БундесЛиги. Казалось бы, логичная покупка. Но никак себя не проявил, несмотря на кучу предоставленных шансов. Винить может только себя. Возможно и наш клуб, ибо не все заиграли, даже будучи покруче Нкунку. Шевченко не даст соврать.
Надо уходить и дать шанс как себе, так и клубу. Вдруг пришедший вместо него заиграет.
Большого плавания парню!
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ tbjkntap2gr8 (раскрыть)
вчера в 22:34
Какой потерей?! Нкунку в Челси никакой, и тут не понятно. дело в нём самом или же в чём-то ещё. Но с его уходом Челси мало что потеряет, это уж точно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:28
За 2 года ничего не смог показать в АПЛ, то лечился по долгу, то не понятно что.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:04
Хороший нападаюший,без работы не останется.
tbjkntap2gr8
tbjkntap2gr8
вчера в 20:52
Для синих это будет большой потерей
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