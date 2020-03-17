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Билялетдинов: «Ситуация с коронавирусом очень крупно раскручена»

вчера, 14:55

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о решении приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Я вообще не понимаю, с чем связана вся эта заваруха, паника с этими вирусами, рукопожатиями. Тогда надо закрыть метро, автобусы, транспорт перекрыть. Это смахивает на решето — эти меры, может быть, для успокоения кого-то, публики. Я считаю, что это просто ни к чему не приведет и никакой пользы от этого не будет — пришли, не пришли на футбол. Все потеряют от этого. А выиграют ли? В конечном итоге никто не знает. Тут есть проблема человеческих жизней, которые уходят каждый год от тех или иных ситуаций. Но эта ситуация — очень крупно раскручена. Действия, как мне кажется, которые предпринимаются — это смехота.

Отметим, ранее в России до 10 апреля приостановили розыгрыш РПЛ и другие футбольные соревнования. 

Коронавирус и футбол

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S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил ermak6848
вчера в 15:53
когда тебя или твою родню прихватит, то узнаешь что такое «Ситуация с коронавирусом очень крупно раскручена»
Аргументы пр транспорта звучат вполне логичны. В школы не ходите, но на метро ездите - как это?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:52
Это врачи паникуют, а футболисты спокойны))
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:04
когда тебя или твою родню прихватит, то узнаешь что такое
«Ситуация с коронавирусом очень крупно раскручена»
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