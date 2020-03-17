Билялетдинов: «Ситуация с коронавирусом очень крупно раскручена»

Бывший игрок сборной России высказался о решении приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Я вообще не понимаю, с чем связана вся эта заваруха, паника с этими вирусами, рукопожатиями. Тогда надо закрыть метро, автобусы, транспорт перекрыть. Это смахивает на решето — эти меры, может быть, для успокоения кого-то, публики. Я считаю, что это просто ни к чему не приведет и никакой пользы от этого не будет — пришли, не пришли на футбол. Все потеряют от этого. А выиграют ли? В конечном итоге никто не знает. Тут есть проблема человеческих жизней, которые уходят каждый год от тех или иных ситуаций. Но эта ситуация — очень крупно раскручена. Действия, как мне кажется, которые предпринимаются — это смехота.