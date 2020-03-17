Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России обратился к болельщикам после новости о том, что УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на 2021 год.

Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА сегодня, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи.