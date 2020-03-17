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Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020

вчера, 18:49

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после новости о том, что УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на 2021 год.

Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА сегодня, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
вчера в 20:41
Главное успел неделю назад миллионый контракт подписать
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:38
Мог бы и помолчать, чем такую банальность разводить.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил dino-hsv
вчера в 19:50
"что сегодня чемпионат Европы будет в следующем году" черчесов так неграмотно не говорил, поменяйте первые 2 слова местами, пожалуйста :)
исправили
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:36
"что сегодня чемпионат Европы будет в следующем году"

черчесов так неграмотно не говорил, поменяйте первые 2 слова местами, пожалуйста :)
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