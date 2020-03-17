Гаттузо: «Мы испытываем нечто странное, это меняет наши жизни и привычки»

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вчера, 14:46

Главный тренер «Наполи» в разговоре с Record высказался о мерах, принимаемых властями Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Мы испытываем нечто странное, это меняет наши жизни и привычки. Психологически это очень сложно. Невозможно выйти прогуляться вечером или пойти в ресторан. Школы и другие учреждения закрыты. Правительство закрыло всё, и люди не могут покидать свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом.

Коронавирус и футбол