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Казахстанские клубы не хотят платить игрокам зарплату из-за коронавируса

сегодня, 17:29

Клубы казахстанской Премьер-лиги не будут платить зарплату игрокам во время паузы из-за распространения коронавируса.

Руководители сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что контракты игроков будут приостановлены из-за введения в стране режима чрезвычайного положения.

Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен.

Казахстанские клубы не хотят платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:02
Бортонули казахов
beefs
beefs
сегодня в 20:45
Лихо!!!
neukomm
neukomm
сегодня в 20:38, ред.
Кто те убл..ки, кто проголосовал за "справедливо, турниры же остановлены"? Желаю, чтобы вам престали платить зп по той же логике
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:31
Все официально и на бумаге, как в советские времена) Впрочем, решение вполне обоснованное.
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 20:11
Всех отправить кушать бешбармак и пить кумиз.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ildar_3871
сегодня в 19:47
Россия что ли найдет ??? ты знаешь как арбидол делают ? везут из китая порошки , мешают и клеют этикетку арбидол )))) ты думаешь эти люди в состоянии что то придумать новое ? )
Кто ее создал у них и есть вакцина (США) вот им и пусть очко лижут Еврогеи
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ildar_3871
сегодня в 19:44
Россия что ли найдет ??? ты знаешь как арбидол делают ? везут из китая порошки , мешают и клеют этикетку арбидол )))) ты думаешь эти люди в состоянии что то придумать новое ? )
Твой арбидол не помогает а замедляет учись студент
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ildar_3871
сегодня в 19:42
Россия что ли найдет ??? ты знаешь как арбидол делают ? везут из китая порошки , мешают и клеют этикетку арбидол )))) ты думаешь эти люди в состоянии что то придумать новое ? )
Хахаха вот ты и Китаец ))))))
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 19:10
Повторяешься...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 19:09
Доиграть со зрителями если будет возможность...Евро все равно отменили...если не будет возможности обнулить результаты...
Я против чтобы матчи проходили без зрителей , поэтому я за то чтобы остановить чемпионат и обнуление результатов !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 19:08, ред.
Доиграть со зрителями если будет возможность...Евро все равно отменили...если не будет возможности обнулить результаты...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 19:07
Согласен...или доиграть...
столько туров без зрителей ?
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 19:06
Согласен...или доиграть...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 19:05
Давай...тезис: "Спартак - чемпион"...
ХК «Ак Барс» просит завершить сезон без определения победителя Кубка Гагарина.

РПЛ надо поступит так же ! Остановить чемпионат с обнулением результатов !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 19:03
Давай...тезис: "Спартак - чемпион"...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 19:02
Разговор глухого с немым...пока...
давай о футболе поговорим !)))
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 19:01
Разговор глухого с немым...пока...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 19:01
А мне значит веришь?)...
насчет чего , насчет свинного гриппа ?
BagioR
BagioR
сегодня в 18:59
А чё так можно было???😂
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 18:58
А мне значит веришь?)...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 18:57
В яндексе поищи тогда...истину)...
Яндекс врет постоянно , я им не верю !)
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 18:57, ред.
В яндексе поищи тогда...истину)...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 18:56
Тебя в гугле забанили?...
я туда не хожу , ГУГЛ это вражеский поисковик , яндекс это по русски !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 18:55
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:55
    Бездельникам нечего платить
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Footbolista
    сегодня в 18:54
    H1N1...если так понятнее...
    так кто придумал то ? )
    Footbolista
    Footbolista ответил ildar_3871
    сегодня в 18:53
    H1N1...если так понятнее...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Footbolista
    сегодня в 18:51, ред.
    И свиной и птичий тоже не факт?)...
    А кто придумал свинной грипп , неужто придумали в России , если да то я даже догадываюсь кто придумал )))
    Footbolista
    Footbolista ответил ildar_3871
    сегодня в 18:49
    И свиной и птичий тоже не факт?)...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Footbolista
    сегодня в 18:47
    Китай уже помог)...подкинули проблем... Надейся и жди)...
    Не факт что это китай придумал коронавирус !
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