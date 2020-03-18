Казахстанские клубы не хотят платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Клубы казахстанской Премьер-лиги не будут платить зарплату игрокам во время паузы из-за распространения коронавируса.
Руководители сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что контракты игроков будут приостановлены из-за введения в стране режима чрезвычайного положения.
Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен.
РПЛ надо поступит так же ! Остановить чемпионат с обнулением результатов !
РПЛ надо поступит так же ! Остановить чемпионат с обнулением результатов !