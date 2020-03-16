Падение рубля. Выживет ли российский футбол?

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сегодня, 16:26

Новая экономическая реальность скажется на всех, и «Соккер.ру» выделяет уязвимых в войне за выживание.

Почему это важно для футбола и не только?

Колебания курса сказываются буквально на всех. Ваша январская зарплата в долларах отличается от вашего будущего мартовского оклада на 17.4 процента. Стабильный недобор за год дает минус две зарплаты, шестая часть годового дохода. Вы не пользуетесь иностранной валютой? Значения не имеет, привязка к импорту железная.

Без иностранных аппаратов даже газопровод не построишь, не говоря о потребностях промышленности – в год России нужно оборудования и аппаратуры на 77.8 миллиардов долларов, а в рублях траты сразу выросли. Есть химическая отрасль, транспорт, лекарства и текстиль… Даже пищевых продуктов, напитков и табака импортируется на 11.9 миллиардов долларов.

Только Москве для нынешнего уровня развития нужно импорта на 115 миллиардов долларов в год, а если придется отрезать под 20 % — сделают прыжок назад. Колебания даже в 5 % чувствительные. Про пенсионеров не будем – их много, по ним ударит сразу. Мировая экономика, а параллельно российская, в лучшем случае будет стагнировать, в худшем – увидим заметную рецессию.

И объемами продаж не спастись. Рассказы, что если рубль сильно падает, то Россия выигрывает из-за экспорта — из разряда древнего и броского заявления Федуна, что нефть не упадет ниже 100 долларов за баррель. Леонид Арнольдович давно понял, что ошибся, а его новый прогноз – в день потери составят до 150 млн долларов. Нефть марки URALS сегодня стоит 29.3 доллара, а бюджет страны сверстали с расчета 42.4.

Падение на 30 % — катастрофа, причем еще в феврале речь шла о нефти за 53-55 долларов, шли с запасом, а теперь случился обвал. Даже с учетом отскока наверх, если он будет, до 42 долларов за баррель может не дойти. Политические причины девальвации рубля не входят в сферу компетенции, поэтому сразу перейдем к прямой связи экономики и местного футбола. Ведь ситуация тревожная.

Как обвал курса сказывается на футболе?

- российский футбол впервые заметно обнищал в 2014 году, когда кризис еще не был мировым, а являлся локальным и спровоцированным изнутри. Пришлось пересматривать бюджеты, случился отток серьезных легионеров, привязали на время контракты к некоему усредненному курсу. Но тогда речь шла о 66.75 рублях за евро, а сегодня курс другой – 83.99. Сначала упали почти в два раза, а потом еще на пятую часть;

- полученная ранее привычка приспосабливаться поможет топовым клубам, а спонсоры («Газпром», «Лукойл», РЖД , Галицкий, ВТБ и ВЭБ ) могут позволить компенсировать текущее падение (хотя не обвал до 80-90 рублей за доллар, а только до 73-75). Но оптимизация расходов коснется всех. Денег нет, а продолжение фразы вы знаете;

- пора переживать фанатам «Спартака». Федун и Алекперов ранее заявляли о желании выйти из числа спонсоров, меняя форму собственности клуба, а теперь потеряли до 3 миллиардов долларов. Саудовские шейхи — мощные перцы, за одну ночь обвалили рынок нефти, который вроде бы не могут контролировать;

- непонятно, что будет с ЦСКА . ВЭБ и так не дал денег на новичков зимой. Были заявления, что ищут клубу покупателя. Но кому в современных условиях нужен неприбыльный актив с бюджетом 4.3 миллиарда рублей? Или ВЭБ найдет наивного мультимиллионера, или «армейцы» летом продадут Фернандеса, Чалова и всех, на кого будет спрос, чтобы выжить;

- «Зенит» справится, но тут вопрос, кто заплатит разницу? Все зависит от ситуации на рынке газа. Стоимость «Газпрома» на бирже с начала года упала на 42 %, и хотя футбольный клуб махина легко прокормит, в условиях дикого падения акций нельзя рассчитывать на рост бюджета или на приход дорогих легионеров. Покорить Европу вряд ли получится, останутся там, где были;

- куда серьезнее обстоят дела в клубах с прямым государственным финансированием. Условному «Уралу» даже перелеты на сборы теперь обойдутся заметно дороже, не говоря о контрактах с отдельными легионерами, которые подписаны с привязкой к текущему курсу рубля. Кстати, та же проблема у многих. Официально зарплату все платят в рублях, но ее размер связан с курсом евро – тратить придется больше;

- доходы клубов точно будут падать. Телевизионный контракт может иметь пункты о форс-мажоре, если остановят РПЛ . Соглашение и так заметно скромнее, чем у АПЛ или Ла Лиги, но потери общие. Как минимум рекламодатели убегут в сеть из ТВ, если РПЛ остановят. Также вопрос о доходах в дни матчей – пусть маленькие, но клубы их тоже лишатся. Тут сразу и карантин, и падения курса работают вместе и против доходности;

- сильнее всего пострадают те, кто уже имел проблемы. У «Тамбова» поступления из бюджета равны 450 млн рублей, но бюджет-то годовой собирались дотянуть до 600 млн. Если не получится, то можете сразу прощаться – их ждет судьба «Тосно». Нужно будет убивать кого-то на периферии. Никто не тронет «Ахмат» или «Сочи». Поэтому «Крыльям Советов» и «Тамбову» стоит ждать худшего. Выживут во время финансового кризиса не все;

- автоматически возникает вопрос, своевременно ли расширение лиги? Будет больше клубов, которым каждая копейка дорога. Не стоит возвращаться в прошлое, когда между отдельными футбольными командами и девушками на трассах было мало разницы в плане методов получения прибыли. Только женщин в проституцию бросают обстоятельства, а клубы бросит неготовность к кризисным сценариям;

- команды продолжают много неэффективно тратить. Речь о трансферах, за которые платят траншами – как раз с привязкой к евро. Речь о зарплатах легионеров и не только, привязанных к курсу иностранных валют. Если в середняках начнутся задержки с выплатами – будут проблемы, если не хватит ума еще раз пересмотреть формулу по лимиту (в нынешних условиях «10+15» умнее, чем «8+17»), то выживут только иждивенцы миллиардеров;

- не исключено, что футбол будут кормить, ведь когда нет хлеба – нужны хотя бы зрелища. Просто урежут затраты, где смогут. Кроме того, на случай затяжного экономического кризиса у страны есть один сомнительный, но плюс — огромный процент нищего населения. «Богато не жили, нечего и начинать». Вливания в экономику из различных фондов «на черный день» позволят протянуть пару лет. Другой вопрос, что закрома будут пустыми и о развитии можно забыть;

- у обвала курса рубля даже 10 %, не говоря о следующей отметке – 20 %, есть отложенный огромный минус. В РПЛ останется от силы 6-8 команд, что смогут полноценно функционировать. При этом лига расширится до 18 клубов максимум через год, а это значит, что общий уровень упадет. Как продавать продукт, где самые богатые не растут, поскольку давно отстали от топ-5 финансово, а самые бедные будут сосать похудевший бюджет?

Можно ли говорить о развитии футбола?

Стабильность — худшее, что можно придумать, если речь о системе, которая отстает и должна стремительно развиваться. Пока будут топтаться на месте, конкуренты сохранят отрыв. У многих клубов Европы будут серьезные проблемы из-за переносов и отмены матчей, а у российского футбола туманные перспективы, поскольку запас финансовой прочности кардинально отличается от немецкого или британского.

Футбол от обвалов рубля за последние шесть лет строго терял. Но есть граница, после которой назад выбраться тяжелее. Нынешние 58 миллиардов рублей – суммарные бюджеты клубов РПЛ , превратились с 790 млн в 690 млн евро за пару дней. Подошли к границе вплотную, ведь эти 100 млн евро – суммарный бюджет 7 самых бедных клубов высшей лиги.

Остается верить, что хватит ума самим себя спасать. Начать продавать футболистов с выгодой за рубеж, заняться реальной селекцией, необходимо обращать внимание на молодых игроков. Лучше быть бедной лигой юных футболистов, чем остаться кормушкой для детей лимита. Российский футбол не столько дорогой – во всех серьезных лигах бюджеты немаленькие, даже в турецкой или португальской, как совершенно неэффективный.

Даже тот самый контракт с Тинькофф заключили в рублях, и теперь вместо 4.2 млн евро получат 3.6. По клубам также ударит изменение стоимости всего и вся – реальная инфляция не будет на уровне 3-4 %. Если совсем по-простому, то отнимите 25 % своих доходов – поймете, насколько изменятся возможности РПЛ .

Чтобы 5 % сохранили капитал в таких условиях, нужно у 95 % отбирать по хорошему куску. Пора говорить о потолке зарплат в РПЛ . Государство и спонсоры годами щедро платили российским футболистам. На поле долги не отдали, судя по европейским результатам и общему уровню развития индустрии, пусть привыкают получать меньше. Футболисты точно не пропадут, а вот если евро будет стоить в районе 85-95 рублей, то это повлияет на 95 % жителей страны, их доходы и возможности.

Любая грубая ошибка в экономике или недальновидная наглость первой бьет по незащищенным слоям населения. В случае РФ речь как раз об указанном выше проценте, ведь на принятия решений 95 % не влияют даже косвенно, но сразу встречают последствия. За шесть лет рубль упал на 47 %, а инфляция за эти годы окончательно убила разговоры о повышении реального уровня возможностей и жизни.

Выше специально не упомянуты клубы ФНЛ и ПФЛ – если ситуация не изменится, то о них нет смысла говорить, ведь о мертвых либо хорошо, либо ничего. Не верьте рассказам, что все чудесно, поскольку новое обнищание пришло вслед за недавним обнищанием. Российский футбол ничему не научился, когда фанаты клубов стали вдвое беднее в массе своей. Ничему и не научится, если народ потеряет еще 25 % реальных доходов.

Но РПЛ , конечно, не пропадет, просто обнулят ФНЛ и разницей покроют затраты на высшую лигу. Почему тогда все плохо? Из нынешней позиции можно стартовать только носом в землю. При этом понятно, почему никто в ведущих клубах не переживает – понимают, что разницу компенсируют из карманов большинства. Иначе не получится. В добавленную стоимость российская экономика играть за последние десятилетия, к сожалению, не научилась.

Проще говоря, продукции – мало, а сырье есть. В таких условиях провоцировать недобрых шейхов – рубить сук, на котором сидят те, кого ты кормишь. Российский футбол обнищал за несколько недель, причем заметно, ведь курс рубля обвалился, и не факт, что падение остановили.