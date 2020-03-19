EFL выделит клубам Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два £ 50 млн

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сегодня, 05:21

Английская футбольная лига (EFL) объявила о решении выделить фунтов 50 млн клубам, выступающим под её эгидой, с целью оказания им финансовой поддержки во время пандемии коронавируса.

Деньги будут распределены по 72 клубам, выступающим в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два. Сумма включает в себя досрочное погашение премиальных выплат игрокам. Клубы также смогут подать заявку на беспроцентный кредит на сумму в £ 584 тыс. для Чемпионшипа, 183 тыс. для клубов Лиги Один и 120 тыс. – для Лиги Два.

Ранее появилась новость о том, что большинство руководителей клубов Чемпионшипа высказались за то, чтобы полностью доиграть текущий сезон.

Коронавирус и футбол