Погба и Фабрегас поздравили Кокорина с днем рождения

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сегодня, 19:47

Нападающий «Сочи» опубликовал видео с поздравлениями, которые ему прислали полузащитник «Монако» и хавбек МЮ .

Фабрегас:

Привет, Александр, как дела? Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя!

Погба: