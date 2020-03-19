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Погба и Фабрегас поздравили Кокорина с днем рождения

сегодня, 19:47

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал видео с поздравлениями, которые ему прислали полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и хавбек МЮ Поль Погба.

Фабрегас:

Привет, Александр, как дела? Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя!

Погба:

Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи.

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marvel777
marvel777 ответил barcamilan
сегодня в 20:09
какая связь между кокошей с сеском и погбой?
пьянки в Монако видимо ну и еще футбол возможно
barcamilan
barcamilan
сегодня в 20:05
какая связь между кокошей с сеском и погбой?
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