Путь гражданина Кейна. Мадрид, Париж или Турин?

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сегодня, 20:00

Харри сидит дома и бешеными темпами восстанавливается после травмы, а «Соккер.ру» замечает к нему большой трансферный интерес.

Кейн – крепкий парень, поэтому с опережением графика вернулся к тренировкам с мячом. Хирург «шпор» предполагал, что Харри пропустит шесть первых месяцев года, то есть вряд ли смог бы сыграть на Евро-2020.

Но теперь турнир перенесут, не нужно рисковать здоровьем нападающего. Зато можно определиться, где снайпер «Тоттенхэма» продолжит карьеру? Очевидно, что ни результаты «шпор» его не радуют, ни Моуриньо не является тренером мечты. Хотя…

Вариант 1. Остаться в Лондоне

С каждым сезоном тают шансы, что Кейн согласится ждать трофеев в «Тоттенхэме», который любит представлять и за который забил много мячей. Зачем все это? «Шпоры» не выиграли Лигу чемпионов, проваливают текущий сезон – будет сложно оказаться в ЛЧ . Для Кейна продолжение знакомых будней бессмысленное, а часики-то тикают, время идет. В теории Моуриньо, который с предыдущими серьезными клубами находил возможность зацепиться хотя бы за победу в локальном кубке или Лиге Европы, может в будущем довести «Тоттенхэм» до успешного финала Кубка Лиги – если турнир не закроют, как предложил Чеферин. Но разве Кейн забил под 200 голов за «шпор» ради скромного кубка?

Вариант 2. Оказаться в Париже

«Урагану» в июле исполняется 27 лет, это не старый, но уже зрелый нападающий, от которого ждут молниеносной реакции на любую кризисную ситуацию. И покупатели были всегда, предложения поступают стабильно. Но вряд ли именно у Леонардо и Тухеля найдутся аргументы, чтобы в случае, если они не договорятся с Вандой Нарой – агентом и женой Икарди, и если Кавани все-таки отпустят на свободу, аргентинца и уругвайца подменил Кейн. Харри мог бы заиграть в Лиге 1 – там любой квалифицированный форвард справится, защитные линии часто фермерские, но ПСЖ – скучный вариант, в чем могли убедиться по опыту Неймара.

Вариант 3. Перебраться в Мадрид

Перес просчитался, когда не дожал «Баварию» по поводу Левандовски – получил бы машину голов. Перес неправильно выбрал между различными форвардами, ведь не заплатил за Мбаппе, не поставил на Обамеянга вовремя, чтобы у Бензема появился не столько конкурент, как напарник. Йович на роль не тянет, остается только новый трансфер. Очевидно, что Кейн интересен «Реалу» снова и вновь. Хотя опыт Азара должен насторожить Харри – не только Оуэну из АПЛ было сложно заиграть в Мадриде. Плюс у «Реала» нет уверенности по имени главного тренера, если Зидан рассорится с Пересом. Наверное, сейчас не лучшее время, чтобы пытаться стать хотя бы новым Ван Нистелроем в составе «Мадрида», не говоря о позиции нового Уго Санчеса, который пришел, увидел и победил.

Вариант 4. Уехать в Манчестер

Понятно, что Харри сначала рассмотрит иностранные предложения, и только потом вернется к английским вариантам. Выбор там небольшой – «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». «Горожане» вряд ли готовы убрать из состава Агуэро и Жезуса ради Кейна, поскольку такая замена вряд ли что-то Гвардиоле гарантирует. К тому же, помним о бане от УЕФА – Кейну не интересно перебираться в клуб, который могут лишить Лиги чемпионов. МЮ может остаться без путевки в престижный турнир, но в их случае можно стать одним из вожаков и лидеров клуба, который обожают миллионы. У Сульшера начало получаться, Магуайр и Бруну Фернандеш точно в числе футболистов, с которыми Кейн с радостью бы поиграл. Добавьте Рэшфорда и потенциального новичка Санчо – будет сильный состав атаки для МЮ . Но не чемпионский. Можно стать «красным дьяволом», но так и не выиграть ни один трофей. Харри может остаться любимцем фанатов «шпор», даже если сменит клуб, но нужно уезжать за рубеж.

Вариант 5. Отправиться в Турин

Прямо сейчас 90 % жен футболистов будет категорически против перевозки детей в Италию, однако все вирусы отступают в итоге, поэтому агент Харри Кейна точно контактировал с представителями «Ювентуса». Пока у форварда было много времени после травмы, мог рассмотреть конкретные предложения. И если Месси не говорил Бартомеу, что не видит себя в «Барселоне» без английского форварда, то Роналду, наигравшись с Игуаином, может потребовать купить нового Руни – в плане статуса в атаке сборной Англии, конечно же, по стилю Харри и Уэйн совершенно разные. Но результативные, физически крепкие, могут играть как на острие, так и искать себя в паре форвардов. «Ювентус» точно будет делать ставку на снайпера – еще прошлым летом пытались завербовать Икарди, но ПСЖ подсуетился быстрее, а теперь Кейн дозревает до ухода.

Проблема с этим трансфером всего одна – управляющий «Тоттенхэмом» Леви. Этот человек ужасно ведет переговоры, не исключено, что Перес вообще откажется с ним работать – настолько сложно торговаться с лондонским менеджером. Но Харри Кейн голами и ассистами на протяжении многих лет заслужил, чтобы к нему в лондонском клубе отнеслись с пониманием. Если человек устал проигрывать каждый раз в конце сезона, то пора отпустить его на свободу.

Какой вариант для Кейна оптимальный?

Пожалуй, пятый. Лукаку уехал в Милан и стал счастливее – играет за «Интер», класса бельгийца хватило, чтобы забивать в Серии А. У Кейна будет та же история, если он выберет «Ювентус». В таком случае команду Роналду покинет Игуаин, и хотя есть еще Дибала, который может работать на позициях «десятки» и второго форварда, даже создание тройки из Харри, Криштиану и Пауло можно представить.

В конце концов, аргентинец не настолько стабильный и может рассмотреть летом предложения от других клубов – тут ситуация постоянно меняется, то «Ювентус» думает о трансфере Дибалы, то снова хочет оставить его надолго, поскольку качество футбола то падает, то растет, важность для состава скачет туда-сюда. Кейн в плане отдачи и уровня футбола взрослее и стабильнее, причем даже выше Игуаина будет.

Важно знать о Кейне, что если он придумывал 17 голов в АПЛ – ему создавали моментов на 16, когда забивал 30 раз – создавали моментов на 27 мячей, а отличался 29 раз, когда имел моментов на всего 20 мячей. Вечный дефицит внимания, вечная самостоятельная борьба. «Тоттенхэм» просто не гегемон в Англии, чтобы Харри расправил плечи. Ему давно стоило уйти, наверное, еще прошлым летом – глядишь, и травмы обошли бы стороной.

Но время Икс наступает, а если не нужно форсировать форму к летнему Евро-2020 – можно спокойно выходить на пик к началу следующего сезона, когда его там смогут начать в той же Италии. Харри пригодится «Ювентусу», и хотя это не самое неожиданное решение – в команде уже были рослые ребята формата англичанина, это не попытка всех удивить, нападающий точно надежный и качественный.

Странно, что так долго играет за «шпор» — является фанатов и патриотом своего клуба, но уже говорил, что хочется трофеев, пока их можно завоевать, будучи на вершине карьеры. Кейн легко поможет «Ювентусу» стать чемпионом Италии, а поскольку у команды Роналду очевидные проблемы с результативностью – Аньелли, Паратичи и Недвед ведут правильные для «бьянконери» переговоры.