Торрент в помощь. 10 лучших матчей Евро в XXI веке

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сегодня, 12:30

«Соккер.ру» продолжает поиски культовых матчей, которые помогут справиться с футбольным дефицитом. Рассматриваем вблизи чемпионаты Европы нашего века.

Евро-2000. Групповой этап. Англия — Румыния

Чемпионат Европы 2000 года — первый крупный турнир, который я смотрел не только полностью осознанно от корки до корки, но и параллельно делая важные записи в специальной толстой тетрадке, которая впоследствии многократно штудировалась и приобрела печальный внешний вид, пока однажды не сбежала на антресоль в родительском доме, где однажды будет найдена вместе с мальчишеским восторгом от футбола, который будет приятно снова испытать.

В общем, лично я без ума от Евро-2000 и легко назову десяток матчей только этого турнира, которые обязательно и непременно нужно посмотреть, но понимаю, что нужно себя сдерживать. Знакомство с судьбой сборной Англии нужно начинать с просмотра увлекательного матча с Португалией в первом туре группового этапа, где «Три Льва» сформировали преследующий их имидж симпатичных неудачников, окончательно выкристаллизовавшийся в матче с Румынией, который подарил настоящую драму.

Евро-2000. Групповой этап. Югославия — Словения

Словения была первой республикой, объявившей о своей независимости от Югославии в 1991 году, а спустя 9 лет сборная Словении впервые пробилась на крупный турнир и сразу же угодила в группу с бывшими соотечественниками. Некоторые словенские футболисты, в частности, Дарко Миланич и Джони Новак в начале 90-х играли в футболке сборной Югославии, а на Евро-2000 они играли уже против Югославии и бывших партнеров. Можно сказать, что это была настоящая балканская рубка, но в действительности победил футбол. Не пожалеете, если уделите время этой игре с захватывающим сюжетом. В главных ролях: Златко Захович и Саво Милошевич.

Евро-2000. Групповой этап. Испания — Югославия

Вообще-то, имеет смысл посмотреть все игры с участием сборной Югославии на Евро-2000, но мимо этой сумасшедшей игры с испанцами в заключительном туре группового этапа никак не пройти. Будет много голов и нетривиальная развязка, которая повлияет на дальнейшие судьбы команд на турнире.

Евро-2000. Полуфинал. Португалия — Франция

Странно будет не увидеть ни одного матча с участием сборной Нидерландов, но так уж вышло, что ни одна встреча с участием голландцев сама по себе не может считаться обязательной к просмотру, хотя в четвертьфинале был погром югославов, а в полуфинале 120 минут без голов и пенальти-проклятие. По антуражу (на «Амстердам Арене» был аншлаг — больше 50 тысяч зрителей) и развитию событий на поле был хорош матч заключительного тура группового этапа Франция — Нидерланды, но действующие чемпионы мира выставили второй состав. А вот в плей-офф на «трехцветных» нужно смотреть: и в четвертьфинальной игре с испанцами, и в полуфинальном столкновении с Португалией.

Евро-2000. Финал. Франция — Италия

Прекрасный чемпионат Европы в Бельгии и Голландии был увенчан изумительным финалом. По крайней мере, таковым он кажется с высоты времен, а 20 лет назад было разочарование из-за того, что в решающей игре не принимают участие «оранжевые». Команда Франка Райкарда показывала «сексуальный футбол», а еще казалось, что только голландцы могут помешать французам присоединить к мировому чемпионству европейский титул…

Евро-2004. Групповой этап. Нидерланды — Чехия

Чехия и Нидерланды выдали прекрасный матч на групповой стадии, собрав этой игрой в Порту немало зрительских симпатий. Помню, как многие хотели увидеть повторение этого противостояния в финале, и по сетке плей-офф оно было возможно, но, увы, голландцы не справились в полуфинале с хозяевами, а чехи, не реализовав собственные моменты, уступили греческой скуке в дополнительное время. Самый яркий матч того Евро был сыгран на групповой стадии. И да, помимо этой игры, я бы еще вспомнил матч Франции и Англии, когда Зидан…

Евро-2004. Четвертьфинал. Португалия — Англия

Увидите юного Криштиану Роналду в компании португальских мастодонтов предыдущего поколения — Луиша Фигу, Нуну Гомеша, Руя Кошты и других. А напротив будет юный Руни в окружении Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Пола Скоулза. Интересный срез истории. На одном тренерском мостике чемпион мира Луис Фелипе Сколари, на другом — первый иностранный тренер в истории сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон. Смотреть до конца!

Евро-2008. Групповой этап. Турция — Чехия

Евро-2012 и Евро-2016 еще не стали классикой, поэтому обойдемся без матчей двух последних первенств Старого Света, десятку завершим тремя встречами счастливого для болельщиков сборной России Евро-2008. Кстати, не получилось выделить ни одного матча с участием сборной Испании, которая завоевывала титул на двух турнирах подряд: «Красная Фурия» была сильна, укатывала соперников в газон и не одаривала зрителей шикарными сюжетами. Но старались другие команды. Например, Турция и Чехия выдали триллер в заключительном матче группового этапа и едва не доигрались до серии пенальти за право сыграть в плей-офф!

Евро-2008. Четвертьфинал. Россия — Нидерланды

Тут скрывать особо нечего, эту игру неоднократно повторяли в эфирах спортивных телеканалов, а большинство из нас запомнило тот футбольный экстаз, который царил после победы над голландцами. Сейчас у вас есть возможность оживить те эмоции.

Евро-2008. Полуфинал. Германия — Турция

Если возьметесь за этот полуфинал, проследите сначала путь веселых турок в четверку сильнейших команд Евро-2008. Судьба команды Фатиха Терима не раз висела на волоске, но воля к победе и невероятное везение раз за разом оказывались на стороне османов. Если в полуфинале Россия — Испания борьба была только в первом тайме, то Турция воевала с Германией до последнего патрона. Смотрите сами! А если будет мало, ищите лучшие матчи чемпионатов Европы из прошлого века, о которых мы вспоминали вчера.