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Экономист Надоршин: «Падение цен на нефть может помочь РПЛ»

сегодня, 21:09

Экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, как падение цен на нефть может повлиять на РПЛ:

С точки зрения финансов могут быть стимулы снизить количество выделяемых средств. Но я не думаю, что компании находятся в сколь-нибудь критичном положении. Нынешняя ситуация — не катастрофа. Речь о достаточно дееспособных в финансовом отношении компаниях. Несмотря на кризис, они, как правило, обладают запасами денежных средств и ограниченным объемом долгов. При желании будет возможность найти на футбол те же средства, что они выделяли раньше. Причем выделяли, изрядно переплачивая: завышая цены и гонорары игроков, а также бюджеты команд. Это сделало наш чемпионат дорогим, но не сказать чтобы продуктивным. То есть КПД вложения денег невысок. 

Учитывая, что многие из этих компаний-спонсоров государственные, у меня есть подозрение, что если урезания и будут, то в объеме, который может быть полезен чемпионату. Может уйти избыточная премия, которая наблюдалась во многих случаях. В том числе в отношении иностранцев, которых обычно переманивали рублём, будучи не в состоянии предложить сильную лигу и развитие в ней. В таком случае чемпионат может стать здоровее. Урезание, если оно и произойдет, будет умеренным и, на мой взгляд, правильным. 

Я видел, что акции «Лукойла» в какой-то момент падали больше. Могу сказать, что не вижу никаких непреодолимых проблем у крупнейших российских компаний. Полагаю, что даже при более низких ценах на нефть — скажем, 20 долларов за баррель — ситуация для «Лукойла» или «Роснефти» принципиально не изменится.

 Ранее свое мнение о влиянии падения цен на нефть на спорт высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

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