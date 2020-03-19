Ари: «В России власти скрывают реальное число заболевших коронавирусом»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в России скрывается реальное число заразившихся коронавирусом:

Считаю, что власти пытаются смягчить ситуацию. Количество случаев заболевания вирусом очень низкое по сравнению с другими странами. Поэтому думаю, что они не разглашают реальные цифры.

Узнал от одного из врачей «Краснодара», что в городе Краснодар уже был смертельный случай от COVID-19.