Ари: «В России власти скрывают реальное число заболевших коронавирусом»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в России скрывается реальное число заразившихся коронавирусом:
Считаю, что власти пытаются смягчить ситуацию. Количество случаев заболевания вирусом очень низкое по сравнению с другими странами. Поэтому думаю, что они не разглашают реальные цифры.
Узнал от одного из врачей «Краснодара», что в городе Краснодар уже был смертельный случай от COVID-19.
На данную секунду в России диагностировано 199 случаев заражения коронавирусом.
Ранее бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сообщил, что коронавируса не существует.
P.S. тем более, здоровье негру позволяет, а если будет брыкаться, то через печень, наши доблестные конвоиры ему донесут, что он был не прав !
P.S. тем более, здоровье негру позволяет, а если будет брыкаться, то через печень, наши доблестные конвоиры ему донесут, что он был не прав !
Так что это все до смерти первого высокопоставленного кгбшника. После этого увидим такой карантин, что даже китайцам нас станет жалко
Так что это все до смерти первого высокопоставленного кгбшника. После этого увидим такой карантин, что даже китайцам нас станет жалко
У вас , батенька , факты есть ? Или вам так удобно думать ?
У вас , батенька , факты есть ? Или вам так удобно думать ?