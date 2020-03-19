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Ари: «В России власти скрывают реальное число заболевших коронавирусом»

сегодня, 21:50

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в России скрывается реальное число заразившихся коронавирусом:

Считаю, что власти пытаются смягчить ситуацию. Количество случаев заболевания вирусом очень низкое по сравнению с другими странами. Поэтому думаю, что они не разглашают реальные цифры.

Узнал от одного из врачей «Краснодара», что в городе Краснодар уже был смертельный случай от COVID-19.

На данную секунду в России диагностировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сообщил, что коронавируса не существует

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил beefs
сегодня в 22:53
ну молодец, а тебе кто передает сводки о заболевших?...
Адын безымянный врач...Обучился,видимо,на курсах пропаганды навальнят.
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 22:53
Немцы к лету обещали...китайцы "курят"...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:52
Без лекарства не победить эпидемию , а китайцы обещали только осенью будет лекарство ! Вся надежда на продвинутую медицину в Китае !
Footbolista
Footbolista ответил Медив
сегодня в 22:51
Видели уже...напугал ежа голой опой))...
RBA
RBA ответил ildar_3871
сегодня в 22:51
Так уже вылезло , что на этих рейсах прилетели больные короной !
Просьо у меня все знакомые которые прилетели из Испании и США сидят на карантине, а жена медик, так что я немного в курсе всего происходящего.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leningrad 84
сегодня в 22:48
Уважаемые модераторы, может уже пора прикрыть эту лавочку с фейк-новостями от Ари и Д.Пукалика?
О чем говорить , футбола нет , не надо закрывать , тут все собираются !)
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 22:46
Уважаемые модераторы, может уже пора прикрыть эту лавочку с фейк-новостями от Ари и Д.Пукалика?
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 22:46
Вы только гляньте сколько рабиков царька на соккере-то) пыжатся кто за копейку, кто из ограниченности.
Bom Bom
Bom Bom ответил dar_lan
сегодня в 22:45
Используя вашу же логику - судя по тому , что вы везде приплетаете власть и Путина , то вы из отрядов Навального ?
Лучше закроем тему. Я не хочу в бан и плодить комментарии по этому вопросу здесь. Каждый все равно останется при своем.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:44
Вот из за таких паникеров и провокаторов и страдаем.Лишить его нахрен гажданства, пусть валит.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:43, ред.
Вся надежда на Китай , что придумают лекарство , хотя Онищенко сказал что в России уже давно есть 5-6 видов лекарств от коронавируса )
VV V
VV V ответил Leningrad 84
сегодня в 22:43, ред.
Лучше отправить на пенсию (все-таки уже 34!) и обратно в Бразилию...
Нет, пусть в тюрьме все пять лет шьёт медицинские маски для российского сознательного общества нашей страны !
P.S. тем более, здоровье негру позволяет, а если будет брыкаться, то через печень, наши доблестные конвоиры ему донесут, что он был не прав !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:42
иностранцам всегда виднее , что в России делается...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:41
Настоящая футбольная новость!
dar_lan
dar_lan ответил Bom Bom
сегодня в 22:40
Боюсь представить, что за каша у тебя в голове) Тотальное враньё во всех сферах стало символом современной России. В других странах власти тоже не ангелы, но наш масштаб поистине впечатляет. А ты сразу и Навального приплел, как член отрядов Путина)))
Используя вашу же логику - судя по тому , что вы везде приплетаете власть и Путина , то вы из отрядов Навального ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:39
Ари , что на поле - провокатор, так и вне его.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:39, ред.
Отправьте его в Италию, пусть там от вируса спасается, а здесь небуй панику разводить. Еще и врача подставил...
ildar_3871
ildar_3871 ответил RBA
сегодня в 22:38
Сам то понял что написал. Все прилетевшие,не важно из какой страны,проходят двух недельный карантин. А если бы власти что то скрывали, то это уже давно было бы известно, так как у всех есть родственники,знакомые,друзья и смартфоны, и если бы что то было то уже давно вылезло в сеть . Да и опозиция давно бы что нибудь нарыла.
Так уже вылезло , что на этих рейсах прилетели больные короной !
Bom Bom
Bom Bom ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:38
Борец с режимом, здесь футбольный сайт, а тебе к Навальному ( Анальному)
    RBA
    RBA ответил ildar_3871
    сегодня в 22:37
    Да пусть идут дальше , не надо проверять , хотя в стране уже ввели ЧП в связи с вирусом , все правильно сделали что не проверили , бог проверит !
    Сам то понял что написал. Все прилетевшие,не важно из какой страны,проходят двух недельный карантин. А если бы власти что то скрывали, то это уже давно было бы известно, так как у всех есть родственники,знакомые,друзья и смартфоны, и если бы что то было то уже давно вылезло в сеть . Да и опозиция давно бы что нибудь нарыла.
    dar_lan
    dar_lan ответил League1
    сегодня в 22:37, ред.
    Соловьиный помёт смотреть любишь лакея путиноида? Не смотри это мерзкое зрелище, умнее будешь.
    Ну вы то явно архи-умный человек. Используете подобные эпитеты ( нравятся они вам очень, видно) , даже не зная человека.
    Медив
    Медив
    сегодня в 22:37
    Ну иранцы тоже делали морду кирпичом, что это все происки Запада и у правоверных никакого вируса нет. А когда поняли, что от вируса умирают одинаково и бедные и местные аятоллы, вдруг резко признали и эпидемию, и западную медицину, и ещё пару месяцев - они католический храм ради кредита МВФ и поставок лекарств построят в Куме.
    Так что это все до смерти первого высокопоставленного кгбшника. После этого увидим такой карантин, что даже китайцам нас станет жалко
    vashinin
    vashinin ответил max74
    сегодня в 22:36
    Очень-очень похожие симптомы были у людей и зимой прошлого года, но тогда это считалось гриппом или ОРВИ
    В Ростове интернет отключили?
    311
    311
    сегодня в 22:35
    Путин просто обнулил реальное число заразившихся!)
    zr_24b4x2wf3
    zr_24b4x2wf3
    сегодня в 22:35
    Эпидемия
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответил Трезвый повар
    сегодня в 22:35
    В России скрывают реальное количество футболистов. По статистике их много, а в реальности и 11 хороших игроков трудно найти
    Зато диванных политологов и аналитиков у нас очень много, судя по комментам в этой теме
    League1
    League1 ответил ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 22:34
    Борец с режимом, здесь футбольный сайт, а тебе к Навальному ( Анальному)
    Соловьиный помёт смотреть любишь лакея путиноида? Не смотри это мерзкое зрелище, умнее будешь.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил VV V
    сегодня в 22:33
    Негра надо посадить на 5 лет (такая статья есть) за фейк о коронавирусе....
    Лучше отправить на пенсию (все-таки уже 34!) и обратно в Бразилию...
    dar_lan
    dar_lan ответил Еноты за Арсенал
    сегодня в 22:32
    Это правда, я на неделе беседовал с нейрохирургом, три больницы в Питере уже переполнены. Политика же по скрыванию случаев, хотя и принятая в СССР и унаследованная властью, ни к чему хорошему не приведет. Как и политика балабольства, Беглов в Питере сказал, что весь общественный транспорт будет дезинфицироваться, я езжу на автобусах каждый день и они абсолютно немытые и грязные. Сеять панику нельзя, но необходимо минимизировать контакты и наладить общественную гигиену как минимум.
    ".....Политика .. по скрыванию случаев... унаследованная властью..."

    У вас , батенька , факты есть ? Или вам так удобно думать ?
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Еноты за Арсенал
    сегодня в 22:32
    А, если 450 человек в день будет умирать, как сейчас в Италии, тоже нужно как СССР после Чернобыля сказать, что ничего не произошло и то, что западные СМИ пишут про взрыв, это происки Госдепа, и всех на заводы выгнать?
    Это происки енотов из Арсенала...
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