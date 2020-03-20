АПЛ может быть доиграна при пустых трибунах

Руководство АПЛ рассматривает вариант доигровки сезона без зрителей.
По информации английских СМИ, в Премьер-Лиге надеются, что смогут начать сезон 30 апреля после паузы, связанной с распространением коронавируса. Руководство АПЛ склоняется к этому, несмотря на то, что финансово это невыгодно. Также есть сомнения насчет защищенности футболистом и персонала клубов.
Если сезон не будет доигран, то Премьер-Лиге придется выплатить телекомпаниям 762 млн фунтов. Также есть опасения, что клубы АПЛ будут испытывать проблемы из-за размеров зарплат игроков.
Считается, что проведение матчей может повысить настроение людям в столь сложное время. Власти пришли к выводу, что и без болельщиков можно играть.
Однако у лиги нет точного плана действия, если кто-то из игроков заболеет COVID-19, и всему клубу придется уйти на двухнедельный карантин. Есть мнение, что пока рано прогнозировать проведение игр, пока не угасла пандемия коронавируса. Таким образом, возобновления сезона не стоит ждать ранее начала июня.