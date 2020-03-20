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АПЛ может быть доиграна при пустых трибунах

сегодня, 16:58

Руководство АПЛ рассматривает вариант доигровки сезона без зрителей.

По информации английских СМИ, в Премьер-Лиге надеются, что смогут начать сезон 30 апреля после паузы, связанной с распространением коронавируса. Руководство АПЛ склоняется к этому, несмотря на то, что финансово это невыгодно. Также есть сомнения насчет защищенности футболистом и персонала клубов.

Если сезон не будет доигран, то Премьер-Лиге придется выплатить телекомпаниям 762 млн фунтов. Также есть опасения, что клубы АПЛ будут испытывать проблемы из-за размеров зарплат игроков.

Считается, что проведение матчей может повысить настроение людям в столь сложное время. Власти пришли к выводу, что и без болельщиков можно играть.

Однако у лиги нет точного плана действия, если кто-то из игроков заболеет COVID-19, и всему клубу придется уйти на двухнедельный карантин. Есть мнение, что пока рано прогнозировать проведение игр, пока не угасла пандемия коронавируса. Таким образом, возобновления сезона не стоит ждать ранее начала июня.

Коронавирус и футбол

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:48
На компьютере надо доиграть.
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