Сброс балласта

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сегодня, 10:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как карантин ударил по новому проекту ФИФА . И не только по нему.

Синхронное решение УЕФА и КОНМЕБОЛ перенести чемпионат Европы и Кубок Америки на лето 2021 года ударило по планам ФИФА и президента Джанни Инфантино провести чемпионат мира среди клубов. Новый турнир со старым названием должен был пройти следующим летом в Китае. Но известные события внесли коррективы в международный футбольный календарь.

Чемпионат мира среди клубов называют больным отпрыском Йозефа Блаттера. Энергичный швейцарский старичок вынашивал эту идею ещё в бытность генсеком ФИФА . Сделавшись президентом, Блаттер претворил её в жизнь. И в начале 2000 года в Бразилии прошёл первый турнир с участием клубных чемпионов разных континентов. «Манчестер Юнайтед» ради такого случая пожертвовал Кубком Англии. И напрасно. Из Бразилии команда Алекса Фергюсона вернулась несолоно хлебавши. Победитель Кубка Либертадорес «Палмейрас» и вовсе проигнорировал турнир. Трофей достался другому гиганту из Сан-Паулу — «Коринтиансу».

Второй розыгрыш был запланирован на лето 2001 года. Блаттер видел новый турнир ежегодным. Но сильнейшие клубы континентов в Испанию не приехали по причине самоликвидации чемпионата. Спонсор отказался, а куда в наше время без спонсоров. Так бы и приказал долго жить блаттеровский прожект, но выход был найден. Не сразу, только через пять лет. Было решено объединить два турнира — старый добрый «мешок», — так в журналистской среде называли Межконтинентальный кубок и еле живой клубный чемпионат мира. Сменилась вывеска, добавились участники с остальных континентов, но главная интрига осталась прежней — встреча победителя Лиги чемпионов и обладателя Кубка Либертадорес. Бывало, что южноамериканские команды сходили в полуфинале. Но всё же это случалось не так часто. И в основном из-за не слишком большой мотивации южноамериканцев. Приходилось выкраивать в календаре недельку в декабре, переносить матчи домашних чемпионов. Но всё же турнир прижился.

Но Джанни Инфантино решил всё переиграть. Во-первых, ликвидировать Кубок Конфедераций, — турнир, выигрывать который считалось плохой приметой. Победителя ждала неудача на следующем чемпионате мира. Во-вторых, нанести упреждающий удар по УЕФА , который в свою очередь задумал летнюю Лигу чемпионов. Президент УЕФА Александер Чеферин активно продвигает этот проект. Если получится, то УЕФА застолбит за собой каждое лето нечётных годов. А в-третьих, поднять статус стареющего соревнования, увеличив число участников более чем втрое — с семи до двадцати четырёх. Восемь клубов должны были представлять Европу, шесть — Южную Америку, по три Африку, Азию и Северную Америку и один Океанию. Неизвестно, как бы отреагировали футболисты на перспективу заменить отпуск весьма масштабным соревнованием. Есть подозрение, что без особого восторга. Но их реакцию пока никто не выяснял. Тем более что состав участников первого чемпионата в новом формате должен был определиться только весной 2021 года.

Проект был утвержден 15 марта 2019 года, а через Инфантино пришлось признать невозможность проведения соревнований в Китае. Чемпионат Европы и Кубок Америки всё же важнее. Самая идея пока не перечёркнута. Президент ФИФА заявил только о переносе и возможной корректировке формулы. Вот только куда впихнуть такую громадину. Календарь становится всё более напряжённым и насыщенным. Смещены на полгода отборочные матчи чемпионата мира. Не клубного, а настоящего. Куда ещё пристроить турнир имени Инфантино? Есть ощущения, что нечто невнятное под названием Лига Наций будет отложена в долгий ящик. А шансы летней Лиги чемпионов увидеть свет раньше 2023 года стремительно приближаются к нулю. И это хорошо. У многих ли любителей футбола вызовет сожаление упразднение Кубка Конфедераций, исчезновение Лиги Наций, перенос в никуда обновлённого чемпионата мира или выкидыш летней Лиги чемпионов? Зато судьба чемпионата Европы волнует почти всех. Да и за чемпионат мира как-то тревожно. Уместится ли он в крохотном Катаре? Да и поздняя осень, согласитесь, не самое лучшее время для старта главного футбольного турнира.

Хорошо, что международный календарь не будет пересолен крупными, затратными соревнованиями. Хорошо, что футболистам не придётся играть по 70 матчей за сезон и рвать потом связки при пустяковом падении. Хорошо, что традиционным турнирам не придётся тесниться с нетрадиционными. Ещё бы традиционным вернуть нормальное, а не раздутое до небес количество участников.

Самое лучшее, что могут сделать Инфантино и Чеферин, это привести европейские кубки к состоянию, которое существовало до Леннарта Юханссона. Когда в Кубке чемпионов, как и задумывал его создатель Габриэль Ано, играли самые сильные клубы своих стран. Самые сильные, а не самые богатые. Победители домашних чемпионатов. Для призёров существовал Кубок УЕФА . Кубок кубков был своеобразным лифтом, по которому могли подняться самые удачливые команды. Видите разницу между самым сильным и самым удачливым? И никаких посевов. Все в равных условиях. Так честнее. А самый сильный и самый везучий — добро пожаловать в борьбу за Суперкубок. Так было.

УЕФА планирует запустить третий европейский Кубок. Кто-нибудь, не заглядывая в интернет, вспомнит его название? Не говоря уже о регламенте. Тот, кто вспомнил — молодцы. Лига каких-то конференций. Хороший способ довести идею еврокубков до абсурда. Иные чемпионаты будут делегировать в международные турниры чуть ли не половину лиги. Бред. Старая схема еврокубков поддерживала высокий статус национальных чемпионатов. И не только чемпионатов, но и Кубков. Новые планы их ещё больше девальвируют. Может, стоит остановиться?

Клубный чемпионат мира лучше оставить в нынешнем виде. Сократить до формата «мешка» не получится. А ещё отменить правило Босмана... Что-то я размечтался. Ничего этого не будет из того, что перечислено в трёх последних абзацах. Но кризис глобализации, несовершенство (самое мягкое слово) Европы без границ, выявленное первым серьёзным испытанием, должны заставить футбольных функционеров задуматься, а всё ли хорошо работает в международном футболе. Вернуться назад в доюханссоновские и добосмановские времена, увы, нереально. Но придушить в зародыше идею создания футбольной наднациональной суперлиги можно и нужно. Самый подходящий момент.