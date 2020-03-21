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Малком: «Неймар – один из лучших игроков мира и может взять ЛЧ с ПСЖ»

21 марта 2020, 03:10

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

— В ПСЖ у Неймара были травмы и пока не было победы в Лиге чемпионов. Этот трансфер – неудача?

— Неймар – один из лучших игроков мира. Проблема не в его трансфере. Он очень старается. Каждый год он забивает более 15 голов и является одним из лучших футболистов планеты. 

Я считаю, что в этом сезоне у ПСЖ есть такой же шанс выиграть Лигу чемпионов, как и у других больших клубов, таких как «Барселона». В этом году в ПСЖ собралась серьёзная команда.

Вчера появилась новость о том, что ПСЖ хочет подписать форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 марта в 12:26, ред.
Ну почему только в этом году ???
У ПСЖ в последние 10 лет всегда был состав "на уровне".....
Только "слепить" из этого КОМАНДУ так и не удалось....
2012/2013 - 1/4 ЛЧ
2013/2014 - 1/4 ЛЧ
2014/2015 - 1/4 ЛЧ
2015/2016 - 1/4 ЛЧ
2016/2017 - 1/8 ЛЧ
2017/2018 - 1/8 ЛЧ
2018/2019 - 1/8 ЛЧ
...при чём результаты,как видим в "неймаровский" период - только ухудшились....)))

Одних денег и хороших игроков недостаточно...
Так и в этом году....
Не поставил бы и ломанного шиллинга...на ПСЖ....в его противостоянии допустим с неопытным но фееричным Лейпцигом....
Zenit_84
Zenit_84
21 марта в 06:40
Удачи!!!
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