Малком: «Неймар – один из лучших игроков мира и может взять ЛЧ с ПСЖ»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

— В ПСЖ у Неймара были травмы и пока не было победы в Лиге чемпионов. Этот трансфер – неудача?

— Неймар – один из лучших игроков мира. Проблема не в его трансфере. Он очень старается. Каждый год он забивает более 15 голов и является одним из лучших футболистов планеты.