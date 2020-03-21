Фердинанд: «Видич лучше ван Дейка»

Бывший защитник МЮ сравнил игрока «Ливерпуля» с экс-футболистом «красных дьяволов» .

Ван Дейк или Видич? Оооо, хороший вопрос!

Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнером. Вот и все. Мне нраваится ван Дейк, не поймите меня неправильно. Он лучший защитник в мире на данный момент. Было бы здорово, если бы он играл в наше время. Это было бы интересно.