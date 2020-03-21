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Фердинанд: «Видич лучше ван Дейка»

21 марта 2020, 15:31

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд сравнил игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка с экс-футболистом «красных дьяволов» Неманьей Видичем.

Ван Дейк или Видич? Оооо, хороший вопрос!

Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнером. Вот и все. Мне нраваится ван Дейк, не поймите меня неправильно. Он лучший защитник в мире на данный момент. Было бы здорово, если бы он играл в наше время. Это было бы интересно.

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Все комментарии
Inside91
Inside91 ответил ЮHBA
21 марта в 19:54
Ну так еще не вечер)
Поживем , увидим)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 марта в 17:17
Конечно Видич круче
Dark MU
Dark MU ответил ЮHBA
21 марта в 16:54
Ну так еще не вечер)
Ну Ван Дейк врятли столько выйграет), всё таки возраст уже
ДСА
ДСА
21 марта в 16:51
Ван Дейк дороже.
ЮHBA
ЮHBA ответил Inside91
21 марта в 16:26
Ну так еще не вечер)
Inside91
Inside91 ответил ЮHBA
21 марта в 16:22
"Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнером. Вот и все". Собственно, вот и все. Видич крут, но Дейк круче. Вот и все.
Количество титулов выигранных Видичем в составе МЮ , готовы поспорить с тобой.
Red_team
Red_team ответил дяденька Онуфрий
21 марта в 16:19
Пока не появился челси Абрамовичуса манки были самыми богатыми в апл и естественно самыми сильными, появился челси манкам стало жить горьче, появился сити шейхов манки отошли на третью страницу и как только возродился Ливерпуль о манках все забыли и теперь им остаётся только фантазировать что кто-то когда-то у них был лучше чем сейчас есть у Ливерпуля, Наивные манки
Наивный дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
21 марта в 15:55
Пока не появился челси Абрамовичуса манки были самыми богатыми в апл и естественно самыми сильными, появился челси манкам стало жить горьче, появился сити шейхов манки отошли на третью страницу и как только возродился Ливерпуль о манках все забыли и теперь им остаётся только фантазировать что кто-то когда-то у них был лучше чем сейчас есть у Ливерпуля,
Наивные манки
ЮHBA
ЮHBA
21 марта в 15:39
"Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнером. Вот и все".
Собственно, вот и все. Видич крут, но Дейк круче. Вот и все.
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