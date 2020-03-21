Фердинанд: «Видич лучше ван Дейка»

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд сравнил игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка с экс-футболистом «красных дьяволов» Неманьей Видичем.
Ван Дейк или Видич? Оооо, хороший вопрос!
Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнером. Вот и все. Мне нраваится ван Дейк, не поймите меня неправильно. Он лучший защитник в мире на данный момент. Было бы здорово, если бы он играл в наше время. Это было бы интересно.
Наивные манки
Наивные манки
Собственно, вот и все. Видич крут, но Дейк круче. Вот и все.
Собственно, вот и все. Видич крут, но Дейк круче. Вот и все.