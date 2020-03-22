Кобелев: «Восемь туров РПЛ можно доиграть за полтора месяца»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

В первую очередь должен соблюдаться спортивный фактор. За 8 туров любая команда может выправить свое положение или наоборот опуститься на самое дно. Поэтому по возможности нужно закончить чемпионат. Восемь туров можно доиграть за полтора месяца.

Будет ли справедливо, если чемпионат России все же не доиграют, а в РПЛ объявят, что никто не вылетает? Думаю, что этот вариант можно рассмотреть. При неблагоприятном развитии событий никто не знает, когда начнется следующий чемпионат. Не только у нас, но и вообще в Европе. На первый план выходит здоровье людей.

Доиграть турнир без зрителей? Если не удастся победить пандемию, то мне кажется, что так и будет. Но надо учитывать, что футболисты – тоже люди. Они не могут находиться без массажистов, поваров, должны летать и ездить до аэропортов. Даже играя без зрителей, в команде все равно может кто-то заболеть.