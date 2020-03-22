Кобелев: «Восемь туров РПЛ можно доиграть за полтора месяца»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
В первую очередь должен соблюдаться спортивный фактор. За 8 туров любая команда может выправить свое положение или наоборот опуститься на самое дно. Поэтому по возможности нужно закончить чемпионат. Восемь туров можно доиграть за полтора месяца.
Будет ли справедливо, если чемпионат России все же не доиграют, а в РПЛ объявят, что никто не вылетает? Думаю, что этот вариант можно рассмотреть. При неблагоприятном развитии событий никто не знает, когда начнется следующий чемпионат. Не только у нас, но и вообще в Европе. На первый план выходит здоровье людей.
Доиграть турнир без зрителей? Если не удастся победить пандемию, то мне кажется, что так и будет. Но надо учитывать, что футболисты – тоже люди. Они не могут находиться без массажистов, поваров, должны летать и ездить до аэропортов. Даже играя без зрителей, в команде все равно может кто-то заболеть.
В конце концов, никто не знал, что будет остановка, а раз так, то все в равных условиях. Разве нет?
А теперь попробуй привести аргументы, что не засчитать сыгранные 22 тура справедливее, чем не доиграть 8.
При этом я не настаиваю, что Зенит нужно объявлять чемпионом.
Смогут доиграть - да ради Бога...
В конце концов, никто не знал, что будет остановка, а раз так, то все в равных условиях. Разве нет?
А теперь попробуй привести аргументы, что не засчитать сыгранные 22 тура справедливее, чем не доиграть 8.
При этом я не настаиваю, что Зенит нужно объявлять чемпионом.
Смогут доиграть - да ради Бога...
Ты зачем на каждой ветке панику разводишь и кричишь "все пропало" .
Вот из за таких паникеров и страдаем...
Ты зачем на каждой ветке панику разводишь и кричишь "все пропало" .
Вот из за таких паникеров и страдаем...
Иначе внутриМКАДные не признают итоги чемпионата...
Иначе внутриМКАДные не признают итоги чемпионата...
Фильмы тоже с плёнок стирать будут....обнулять ???..)))))
Фильмы тоже с плёнок стирать будут....обнулять ???..)))))
https://youtu.be/ny-IdluOnyg
Это как ???
Вот так ???
А у тебя есть "обнулятор" ????
.........какую чушь не придумают....)))).....обнулить....)))
Это как ???
Вот так ???
А у тебя есть "обнулятор" ????
.........какую чушь не придумают....)))).....обнулить....)))
Никому не известно когда пройдет эта эпидемия.
Чемпионат могут и обнулить.))))
Да и после такого простоя вообще никому не известно в каком состоянии будут команды.
Могут и взлететь а некоторые могут и провалиться.Так что не говори гоп про чемпионство, пока не перепрыгнул.))))
У зенита только один шанс стать - кабинетным чемпионом.Для этого Дюкова и протащили в РФС.
Никому не известно когда пройдет эта эпидемия.
Чемпионат могут и обнулить.))))
Да и после такого простоя вообще никому не известно в каком состоянии будут команды.
Могут и взлететь а некоторые могут и провалиться.Так что не говори гоп про чемпионство, пока не перепрыгнул.))))
У зенита только один шанс стать - кабинетным чемпионом.Для этого Дюкова и протащили в РФС.
И посему....
Зенит - Чемпион !!!....там салют карнавал ..1-я корзина...и прочие атрибуты...
Локо - не плох...состав к тому же...- 2-я прямая путёвка в ЛЧ...там опять 4-я корзина... Юве,Атлетико и прочие атрибуты...
В конце лета провести недельный мини турнир для ЦСКА,Краснодара и Ростова - кто на что учился...кому квалификация ЛЧ ...кому ЛЕ....
Лигу никто не покидает..и никто не приходит.....ибо ещё одна или даже две московские команды для Лиги - перебор...и без них тут каждая вторая гостевая игра - московская..))
Кубок - Уралу.....!!!....Парфёнов заслужил 4-м финалом подряд...
Спартак так вообще уже с титулом..."ПариМатч Премьер"....
И все счастливы и довольны....)))))
И посему....
Зенит - Чемпион !!!....там салют карнавал ..1-я корзина...и прочие атрибуты...
Локо - не плох...состав к тому же...- 2-я прямая путёвка в ЛЧ...там опять 4-я корзина... Юве,Атлетико и прочие атрибуты...
В конце лета провести недельный мини турнир для ЦСКА,Краснодара и Ростова - кто на что учился...кому квалификация ЛЧ ...кому ЛЕ....
Лигу никто не покидает..и никто не приходит.....ибо ещё одна или даже две московские команды для Лиги - перебор...и без них тут каждая вторая гостевая игра - московская..))
Кубок - Уралу.....!!!....Парфёнов заслужил 4-м финалом подряд...
Спартак так вообще уже с титулом..."ПариМатч Премьер"....
И все счастливы и довольны....)))))
Смородская: «Если в стране 100 заболевших, то зачем вводить чрезвычайные меры?»
Смородская: «Если в стране 100 заболевших, то зачем вводить чрезвычайные меры?»