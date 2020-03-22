ГлавнаяНовости

Кобелев: «Восемь туров РПЛ можно доиграть за полтора месяца»

22 марта 2020, 16:13

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

В первую очередь должен соблюдаться спортивный фактор. За 8 туров любая команда может выправить свое положение или наоборот опуститься на самое дно. Поэтому по возможности нужно закончить чемпионат. Восемь туров можно доиграть за полтора месяца. 

Будет ли справедливо, если чемпионат России все же не доиграют, а в РПЛ объявят, что никто не вылетает? Думаю, что этот вариант можно рассмотреть. При неблагоприятном развитии событий никто не знает, когда начнется следующий чемпионат. Не только у нас, но и вообще в Европе. На первый план выходит здоровье людей. 

Доиграть турнир без зрителей? Если не удастся победить пандемию, то мне кажется, что так и будет. Но надо учитывать, что футболисты – тоже люди. Они не могут находиться без массажистов, поваров, должны летать и ездить до аэропортов. Даже играя без зрителей, в команде все равно может кто-то заболеть.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии9
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»
Вчера, 21:08 Комментарии10
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
вчера в 07:56
По твоему обнулить справедливее? Не доиграть четверть чемпа нельзя, а бросить псу под хвост три четверти самое оно, да?
В конце концов, никто не знал, что будет остановка, а раз так, то все в равных условиях. Разве нет?
А теперь попробуй привести аргументы, что не засчитать сыгранные 22 тура справедливее, чем не доиграть 8.
При этом я не настаиваю, что Зенит нужно объявлять чемпионом.
Смогут доиграть - да ради Бога...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил ildar_3871
вчера в 07:52
Вот тогда и проведем чемпионат , зачем все больше людей заряжать , хотя люди в основном заряжаются на вокзалах и в аэропортах , зачем сюда включать и стадионы ?
А чем люди зарЯжаются? Водкой, вином, или космической энергией?
Ты зачем на каждой ветке панику разводишь и кричишь "все пропало" .
Вот из за таких паникеров и страдаем...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:38
Правильно, не то что фердун со слезами на глазах:" Давайте оставим все как есть и не будем доигрывать, мой клуб все равно выше не способен подняться...".
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 23:45
Месяца достаточно
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
22 марта в 23:26, ред.
На первом плане здоровье игроков и болельщиков, а не кабинетное чемпионство провинции с болот:))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 22:10
Конечно, нужно доиграть.
Иначе внутриМКАДные не признают итоги чемпионата...
pomor 445
pomor 445
22 марта в 21:36
Какого х с таким вопросом обращаться к Кобелеву? Что за авторитет такой?.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 марта в 20:41
Последние три строчки полностью отметают все возможные варианты продолжения чемпионата во время пандемии. Только приостанавливать !
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
22 марта в 20:26, ред.
Фильмы не будут, а чемпионат могут....время покажет. На первый план выходит здоровье людей.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
22 марта в 20:25
А что есть 100 % гарантия что чемпионат будет доигран?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
22 марта в 20:24, ред.
Как, как, да вот так.))) https://www.youtube.com/watch?v=ny-IdluOnyg
Кинотеатры тоже ,как и арены,закрыли....
Фильмы тоже с плёнок стирать будут....обнулять ???..)))))
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
22 марта в 20:20, ред.
Как, как, да вот так.)))

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 19:54
Через 2 дня на третий играть будут...
minai
minai
22 марта в 19:51
Пусть побегают наши зажравшиеся футболёры. Как в Англии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
22 марта в 19:48, ред.
А что есть 100 % гарантия что чемпионат будет доигран? Никому не известно когда пройдет эта эпидемия. Чемпионат могут и обнулить.)))) Да и после такого простоя вообще никому не известно в каком состоянии будут команды. Могут и взлететь а некоторые могут и провалиться.Так что не говори гоп про чемпионство, пока не перепрыгнул.)))) У зенита только один шанс стать - кабинетным чемпионом.Для этого Дюкова и протащили в РФС.
"обнулить"...???
Это как ???
Вот так ???
А у тебя есть "обнулятор" ????


.........какую чушь не придумают....)))).....обнулить....)))
violent
violent
22 марта в 19:37
и каждую неделю по 2 матча
Сп62
Сп62
22 марта в 19:34
Разговор ни о чём. Гадание на кофейной гуще.
beefs
beefs
22 марта в 19:23
А где взять полтора месяца?
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
22 марта в 19:14, ред.
А что есть 100 % гарантия что чемпионат будет доигран?

Никому не известно когда пройдет эта эпидемия.
Чемпионат могут и обнулить.))))
Да и после такого простоя вообще никому не известно в каком состоянии будут команды.
Могут и взлететь а некоторые могут и провалиться.Так что не говори гоп про чемпионство, пока не перепрыгнул.))))
У зенита только один шанс стать - кабинетным чемпионом.Для этого Дюкова и протащили в РФС.
Zenit_84
Zenit_84
22 марта в 19:11
Легко
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 18:45, ред.
Чемп приостановлен....и даже после его доигрыша будут несогласные с итоговым результатом прерванного первенства....
И посему....
Зенит - Чемпион !!!....там салют карнавал ..1-я корзина...и прочие атрибуты...
Локо - не плох...состав к тому же...- 2-я прямая путёвка в ЛЧ...там опять 4-я корзина... Юве,Атлетико и прочие атрибуты...
В конце лета провести недельный мини турнир для ЦСКА,Краснодара и Ростова - кто на что учился...кому квалификация ЛЧ ...кому ЛЕ....
Лигу никто не покидает..и никто не приходит.....ибо ещё одна или даже две московские команды для Лиги - перебор...и без них тут каждая вторая гостевая игра - московская..))
Кубок - Уралу.....!!!....Парфёнов заслужил 4-м финалом подряд...
Спартак так вообще уже с титулом..."ПариМатч Премьер"....

И все счастливы и довольны....)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 18:16
Сейчас можно говорить все , что угодно. Но надо ждать и смотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 марта в 18:14, ред.
Через два дня на третий будет быстрее.
ildar_3871
ildar_3871
22 марта в 18:13
Смородская считает, что мы просто не знаем масштабов происходящего


Смородская: «Если в стране 100 заболевших, то зачем вводить чрезвычайные меры?»
ildar_3871
ildar_3871 ответил oFANATo
22 марта в 18:07, ред.
Вакцину обещают только через пол года не раньше.
Вот тогда и проведем чемпионат , зачем все больше людей заряжать , хотя люди в основном заряжаются на вокзалах и в аэропортах , зачем сюда включать и стадионы ?
shlomo
shlomo
22 марта в 18:06
Теоретически да, но это Россия....
oFANATo
oFANATo ответил ildar_3871
22 марта в 18:04
Вакцину обещают только через пол года не раньше.
ildar_3871
ildar_3871 ответил oFANATo
22 марта в 18:02
По хорошему могут вообще обнулить этот чемпионат. Здоровье игроков и болельщиков важнее, чем кабинетное чемпионство газовой игрушки миллера.
Пока нет вакцины от короны , нечего начинать что то ! И выборы отменить !
oFANATo
oFANATo ответил ildar_3871
22 марта в 17:59, ред.
По хорошему могут вообще обнулить этот чемпионат. Здоровье игроков и болельщиков важнее, чем кабинетное чемпионство газовой игрушки миллера.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 17:55
При большом желании можно и за месяц сыграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100