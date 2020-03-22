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Агент: «Бумаль покинет „Урал“»

22 марта 2020, 15:50

Агент полузащитника «Урала» Петруса Бумаля рассказал о планах футболиста на ближайшее будущее. 

Петрус наслаждался своим опытом на Урале. Он отлично выступал благодаря своим товарищам по команде, а также тренерскому штабу. Мы хотели бы поблагодарить президента и тренерский штаб за оказанное доверие.

Он думал о том, что будет следующим шагом в его карьере… Две вещи совершенно очевидны: во-первых, он чувствует, что пришло время закрыть эту главу и начать новое путешествие. Во-вторых, его приоритет — остаться в России. Действительно, он привык к стране, к ее образу жизни, образу мышления, языку и так далее. Поэтому мы будем приветствовать новые вызовы со стороны России.

Но на данный момент его мысли сосредоточены на людях, которые борются с этим вирусом. Когда все это закончится, тогда настанет время закончить сезон и как следует попрощаться с уральскими болельщиками, своими болельщиками, своим домом.

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Сп62
Сп62
22 марта в 19:45
Не иначе в Москву надумал.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 16:06
Перерос получается.
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