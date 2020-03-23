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Глеб: «Может быть, Роналду и Месси стоит приехать в чемпионат Беларуси»

вчера, 14:54

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о возможном приостановлении чемпионата Беларуси из-за пандемии коронавируса:

Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны включить телевизор и увидеть нас.

Когда в НХЛ был локаут, то многие хоккеисты отправились играть в КХЛ. Может быть, Лионелю Месси и Криштиану Роналду придется переехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Это единственное место в Европе, где играют в футбол. Если они приедут, то народ Беларуси будет счастлив.

Коронавирус остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что вирус необходимо остановить. УЕФА принял правильное решение.

Ранее Глеб сравнил форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду

Коронавирус и футбол

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3ton
3ton ответил Тага Дага
вчера в 22:01
После 5 пенальти в одной игре , он готов играть бесплатно
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:16
Для дельфина самый раз...ему нужно статистику набить. ..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:41
Глеб ещё тот шутник
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:21
Роналду бы стал лучшим бомбардиром в Беларуси а гном не заиграл бы. Даже десеть голов не смог бы забить за сезон без сильных партнеров по Барселоне.
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:13
Коронавирус для этого слабый аргумент...надо что-то посерьезнее...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:03
бухой что ли??
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:55
Однозначно!
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