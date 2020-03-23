Глеб: «Может быть, Роналду и Месси стоит приехать в чемпионат Беларуси»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о возможном приостановлении чемпионата Беларуси из-за пандемии коронавируса:
Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны включить телевизор и увидеть нас.
Когда в НХЛ был локаут, то многие хоккеисты отправились играть в КХЛ. Может быть, Лионелю Месси и Криштиану Роналду придется переехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Это единственное место в Европе, где играют в футбол. Если они приедут, то народ Беларуси будет счастлив.
Коронавирус остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что вирус необходимо остановить. УЕФА принял правильное решение.
Ранее Глеб сравнил форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду.