Эррера: «Тухель напоминает мне ван Гала»

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вчера, 14:52

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» в разговоре со Stadio TV заявил, что главный тренер парижан похож на бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» . Эррера играл под руководством ван Гала в МЮ .

В общих чертах, он напоминает мне ван Гала. Ему нравится «позиционный футбол». Например, Тухель не имеет ничего общего с Марсело Бьелсой – тренером, который тоже предпочитает атакующий стиль игры, но ориентируется на футбол с постоянным движением, при котором тебе нужно разрывать линии соперников, искать мяч самостоятельно.

Отметим, ранее стало известно о том, что Эррера хочет продолжить карьеру в Испании. Игрок сообщил, что надеется вернуться в «Сарагосу».