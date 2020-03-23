Эррера: «Тухель напоминает мне ван Гала»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера в разговоре со Stadio TV заявил, что главный тренер парижан Томас Тухель похож на бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала. Эррера играл под руководством ван Гала в МЮ.
В общих чертах, он напоминает мне ван Гала. Ему нравится «позиционный футбол». Например, Тухель не имеет ничего общего с Марсело Бьелсой – тренером, который тоже предпочитает атакующий стиль игры, но ориентируется на футбол с постоянным движением, при котором тебе нужно разрывать линии соперников, искать мяч самостоятельно.
Отметим, ранее стало известно о том, что Эррера хочет продолжить карьеру в Испании. Игрок сообщил, что надеется вернуться в «Сарагосу».