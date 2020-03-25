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«Оренбург» остановил тренировочный процесс из-за коронавируса

сегодня, 12:03

Пресс-служба «Оренбурга» на официальном сайте объявила о прекращении тренировок команды с 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб «Оренбург» с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения. Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге.

Ранее в «Оренбурге» ответили, собирается ли руководство снижать игрокам зарплаты на время приостановки РПЛ.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:04
Что то припозднились.
beefs
beefs
сегодня в 12:55
деваться то некуда...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:48
Хреново.....но будем надеяться на лучшее
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:18
Давно пора.
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