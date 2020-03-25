«Зенит» назвал четырёх легенд клуба, ответив на вызов «Ромы»

«Зенит» ответил на вызов «Ромы» в рамках челленджа «Четыре кумира», целью которого является назвать четверку легенд клуба.
Привет, «Рома»! Надеемся, что ваши болельщики и все жители Италии здоровы и находятся в безопасности. Наши мысли с вами, будем бороться вместе.
Вот наши четыре кумира: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Халк и Анатолий Давыдов.
Петербургский клуб бросил вызов дортмундской «Боруссии», «Селтику», «Сканторп Юнайтед» и «Алании».
Данни заслуживает этого звания намного больше
Данни заслуживает этого звания намного больше
Ананидзе
Жиго
Егорка Титов
Ананидзе
Жиго
Егорка Титов
Рекордсмен Зенита по числу сыгранных официальных матчей за клуб, чемпион 84
Халк точно не легенда
Кержаков - легенда, это бесспорно
Место Халка я бы назвал Мишу Бирюкова. Единственный, кто причастен абсолютно ко всем чемпионствам Зенита
Ну и есть еще игрок, который заслуживает называться "легендой"
Николас Ломбертс
Рекордсмен Зенита по числу сыгранных официальных матчей за клуб, чемпион 84
Халк точно не легенда
Кержаков - легенда, это бесспорно
Место Халка я бы назвал Мишу Бирюкова. Единственный, кто причастен абсолютно ко всем чемпионствам Зенита
Ну и есть еще игрок, который заслуживает называться "легендой"
Николас Ломбертс
Вот она главная лазурная лехенда
Вот она главная лазурная лехенда
Кройф
Ромарио
Ривалдо
Рональдиньо
Стоичков
Куман
Энрике
Клюйвет
Пуйоль
Хави
Иньеста
Вилья
Месси
Кройф
Ромарио
Ривалдо
Рональдиньо
Стоичков
Куман
Энрике
Клюйвет
Пуйоль
Хави
Иньеста
Вилья
Месси