«Зенит» назвал четырёх легенд клуба, ответив на вызов «Ромы»

«Зенит» ответил на вызов «Ромы» в рамках челленджа «Четыре кумира», целью которого является назвать четверку легенд клуба.

Привет, «Рома»! Надеемся, что ваши болельщики и все жители Италии здоровы и находятся в безопасности. Наши мысли с вами, будем бороться вместе.

Вот наши четыре кумира: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Халк и Анатолий Давыдов.