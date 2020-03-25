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«Зенит» назвал четырёх легенд клуба, ответив на вызов «Ромы»

сегодня, 11:28

«Зенит» ответил на вызов «Ромы» в рамках челленджа «Четыре кумира», целью которого является назвать четверку легенд клуба.

Привет, «Рома»! Надеемся, что ваши болельщики и все жители Италии здоровы и находятся в безопасности. Наши мысли с вами, будем бороться вместе.

Вот наши четыре кумира: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Халк и Анатолий Давыдов.

Петербургский клуб бросил вызов дортмундской «Боруссии», «Селтику», «Сканторп Юнайтед» и «Алании».

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Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:04
Милер, Орлов, Боярский и Кержаков
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:27
Халк?? Из здесь политкорректность.

Данни заслуживает этого звания намного больше
abramjan
abramjan
сегодня в 18:10
Сме. Шно
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:30
Гулливер, Тысяча чертей, Газпром, Орлов
Djon_V
Djon_V
сегодня в 16:09
Да ладно! Халк конечно классный игрок, но я не думая заменил бы его на Данни
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 16:08
Вместо Халка надо было Данни назвать, обидно даже за капитана...,4 сезона всё таки мало для Халка что бы называться Легендой клуба...
Конфедерат
Конфедерат ответил ziborock
сегодня в 16:03
Дзюба, Заболотный, Молло, Грозовский!
Де Зеув
Ананидзе
Жиго
Егорка Титов
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 15:26
Опять этого переоценённого бразила пихают! Да любой атакующий игрок из Зенита-84 тут будет намного уместнее, Желудков например! Из 2000-ых один Саня Спивак чего стоит, но руководству клуба (а я очень сомневаюсь, что в официальном твиттере может звучать мысли, противоречащие интересам руководства) даже спусть 8 лет после покупки халковитселей нужно всех вокруг убеждать, что они сделали всё правильно тогда.
andreika20133
andreika20133 ответил cириус
сегодня в 15:15
Легенда-А.Аршавин., вполне заслуженно. Остальные вызывают сомнения. Как кумиры, возможно, но не легенды.
Почему только Андрей а не Керж????
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил cириус
сегодня в 15:12
Легенда-А.Аршавин., вполне заслуженно. Остальные вызывают сомнения. Как кумиры, возможно, но не легенды.
Чем Давыдов не легенда?
Рекордсмен Зенита по числу сыгранных официальных матчей за клуб, чемпион 84
Халк точно не легенда
Кержаков - легенда, это бесспорно
Место Халка я бы назвал Мишу Бирюкова. Единственный, кто причастен абсолютно ко всем чемпионствам Зенита

Ну и есть еще игрок, который заслуживает называться "легендой"
Николас Ломбертс
cириус
cириус
сегодня в 14:53
Легенда-А.Аршавин., вполне заслуженно. Остальные вызывают сомнения. Как кумиры, возможно, но не легенды.
ziborock
ziborock
сегодня в 14:38
Дзюба, Заболотный, Молло, Грозовский!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:36
Москве тоже нужно лехенд Зенита выбирать?!)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:07
Зато у них Халк в шубе бегал и с чемоданом валюты

Вот она главная лазурная лехенда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Заполярный
сегодня в 12:54, ред.
Зато у них Халк в шубе бегал и с чемоданом валюты
alexamit
alexamit
сегодня в 12:49
Болотным лишь бы растопырить пальцы
Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:47
Беда с зенитом, четырех достойных не найти. Обращайтесь к Торпедо, Спартаку, Цска, Динамо, Локо может кто то и поможет.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:43
По сравнению с Ромой, имена слабенькие. И всегда смешили легенды типа Халка, отыгравшие в клубе 4 года.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:41, ред.
В зените из легенд одни басни...и идолы все деревянные, как у индейцев...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:38
Без комментариев!
Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 12:19
Барселона, попробуй выбери 4))))))):
Кройф
Ромарио
Ривалдо
Рональдиньо
Стоичков
Куман
Энрике
Клюйвет
Пуйоль
Хави
Иньеста
Вилья
Месси
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Leha-ha50
сегодня в 12:12
Ну , не знаю?!? Малофеев , мне кажется, достоин больше любого из этой четверки!?!
датское то г...о на воротах?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:12
А где Юра Желудков?
За адекватность
За адекватность ответил Zeychba
сегодня в 12:05
У того, кто ведет этот твиттер, не все в порядке с головой. Халк отыграл всего 4 сезона, и его записали в легенды клуба?!
Приветствую! Суть челленджа чтобы назвать четырех футболистов клуба, к которым применимы термины «легенда» и «идол». Халк в "Зените"- 148 матчей, 77 голов, 66 результативных передач. Видимо решили, что на роль "идола" пойдет. Хотя тут все по принципу сколько людей-столько мнений.
Adolf33
Adolf33 ответил RomzesRZN
сегодня в 12:02
Стыдно за зенит(( Аршавин - ещё куда ни шло, но записывать в легенды сыгравшего один нормальный сезон хулька и, прошу прощения, грозу воробьев кержакова...
Их "легенды" Лева Бурчалкин, который больше запомнился фамилией, как и желУдков (не желудкОв!). П калдырин больше как тренер знаменит, а не как игрок... Кроме хулька и вспомнить-то некого.
greck
greck
сегодня в 12:01
а кто такой Давыдов, я не в курсе?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:55
Ахахаха.....провинциальный клуб с болот бросил вызов......
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:53, ред.
Молло, Гойло, Лодыгин и Паредас
Zeychba
Zeychba
сегодня в 11:43
У того, кто ведет этот твиттер, не все в порядке с головой. Халк отыграл всего 4 сезона, и его записали в легенды клуба?!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:41
Ну , не знаю?!? Малофеев , мне кажется, достоин больше любого из этой четверки!?!
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