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Тедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»

сегодня, 14:36

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил свои первые месяцы во главе московского клуба. 

Я чувствую себя очень хорошо здесь. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность побывать в Москве несколько дней. И я был очень впечатлен. Я увидел огромный город. Здесь есть 4 больших клуба с очень красивыми стадионами. А я возглавляю самую большую команду в стране. Такое достижение в 34 года — это источник гордости. 

Ранее Тедеско рассказал, чем занимается во время карантина из-за эпидемии коронавируса в Москве. 

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wingback
wingback
сегодня в 17:55
Недельку б подождал с таким заявлением...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 17:45
Согласен. Два кубка Тины подряд - это вам не мешок картошки...
🤣🤣🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
сегодня в 17:20
А разве уже не Федун возглавляет, а кузнечик?
Gunslinger
Gunslinger ответил Юрниекс
сегодня в 16:32
Остроумный мужик...Большой клуб...наверняка имел в виду и 1-18, и 0-7.. и " кубок" Соль..
Я думаю что "самую большую" это издержки перевода.
Имелось ввиду по общим весовым показателям!
Жирка набрали-с..... :)))))
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:00
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 15:51
    В точку. ...Спартак это флагман российского футбола.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 15:51
    Внимание, МЧС предупреждает: будьте осторожны на этой ветке, ожидается сильное задымление вследствие одномоментного массового возгорания десятков сиволазурных пердомоноклей!
    makkie
    makkie
    сегодня в 15:26
    И это хорошо!
    Правда, сейчас турнирная ситуация не очень, нужно исправлять... пока ставка на Кубок России. Вряд ли через чемпионат пробьемся в Европу. Могут закончить так, как сейчас из-за пандемии.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 15:25
    Тедеско: я нахожусь в самой большой заднице футбольного мира...)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:19
    Подкалывает федуна.
    Юрниекс
    Юрниекс
    сегодня в 14:55
    Остроумный мужик...Большой клуб...наверняка имел в виду и 1-18, и 0-7.. и " кубок" Соль..
    zeni
    zeni
    сегодня в 14:53
    Это какую же? А бромантановую Угареть невстать !!!
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