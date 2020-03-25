Тедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»

Главный тренер «Спартака» оценил свои первые месяцы во главе московского клуба.

Я чувствую себя очень хорошо здесь. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность побывать в Москве несколько дней. И я был очень впечатлен. Я увидел огромный город. Здесь есть 4 больших клуба с очень красивыми стадионами. А я возглавляю самую большую команду в стране. Такое достижение в 34 года — это источник гордости.