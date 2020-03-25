Дм. Черышев: «В принципе, можно было бы и закончить чемпионат»

Российский тренер поделился мнением о досрочном окончании сезона РПЛ .

В футболе есть руководители, которые и примут решение. Вариантов же, на самом деле, много. В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.

Поскольку чемпионат Европы перенесен на год, то команды могли бы сейчас отпустить игроков в отпуска, а через месяц-полтора начать подготовку и возобновить матчи. Не в середине июля, как обычно, а раньше. Потом клубы плавно перешли бы в следующий сезон. Может быть, так было бы и лучше, потому что в противном случае футболисты останутся без полноценного отдыха.