Дм. Черышев: «В принципе, можно было бы и закончить чемпионат»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о досрочном окончании сезона РПЛ.
В футболе есть руководители, которые и примут решение. Вариантов же, на самом деле, много. В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.
Поскольку чемпионат Европы перенесен на год, то команды могли бы сейчас отпустить игроков в отпуска, а через месяц-полтора начать подготовку и возобновить матчи. Не в середине июля, как обычно, а раньше. Потом клубы плавно перешли бы в следующий сезон. Может быть, так было бы и лучше, потому что в противном случае футболисты останутся без полноценного отдыха.
Ранее Дмитрий Черышев рассказал, как тренируется его сын Денис на карантине.
А вот насчёт что (В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.) То есть такой вариант, закончить сейчас чемпионат а итоги по текущему положению клубов предоставить им участие в еврокубках на следующий сезон. Без объявления чемпиона, и медалей за 2- 3 место. Так как чемпионат не завершен. Или завершать его позже.
А вот насчёт что (В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.) То есть такой вариант, закончить сейчас чемпионат а итоги по текущему положению клубов предоставить им участие в еврокубках на следующий сезон. Без объявления чемпиона, и медалей за 2- 3 место. Так как чемпионат не завершен. Или завершать его позже.