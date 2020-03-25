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Дм. Черышев: «В принципе, можно было бы и закончить чемпионат»

сегодня, 14:21

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о досрочном окончании сезона РПЛ.

В футболе есть руководители, которые и примут решение. Вариантов же, на самом деле, много. В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.

Поскольку чемпионат Европы перенесен на год, то команды могли бы сейчас отпустить игроков в отпуска, а через месяц-полтора начать подготовку и возобновить матчи. Не в середине июля, как обычно, а раньше. Потом клубы плавно перешли бы в следующий сезон. Может быть, так было бы и лучше, потому что в противном случае футболисты останутся без полноценного отдыха.

Ранее Дмитрий Черышев рассказал, как тренируется его сын Денис на карантине.

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beefs
beefs
сегодня в 19:09
похоже на то что текущие чемпионаты уже закончились, доигрывать их времени не будет, а новые могут начаться только осенью, если чего нибудь не появится снова...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:24
Тоже вариант
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:20
Какая тебе разница всё равно на лавочке сидеть.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:01
"в противном случае футболисты останутся без полноценного отдыха." А они сейчас вагоны по ночам разгружают, чтобы семьи прокормить? И куда бы они сейчас скажите на милость поехали бы в отпуска для полноценного отдыха? Эйфелеву башню смотреть или Римский колизей? Не знаю уж принимают ли туристов на их излюбленных Сейшельских, Мальдивских и прочих островах.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:35, ред.
Черышев, игроки уже отдыхают, и ещё неизвестно сколько так будут отдыхать. Так что отдых им не потребуется.
А вот насчёт что (В принципе, можно было бы и закончить чемпионат, подведя итоги по текущему положению клубов. Или доиграть турнир через некоторое время.) То есть такой вариант, закончить сейчас чемпионат а итоги по текущему положению клубов предоставить им участие в еврокубках на следующий сезон. Без объявления чемпиона, и медалей за 2- 3 место. Так как чемпионат не завершен. Или завершать его позже.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:22
Поживём- увидим...
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