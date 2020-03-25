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Европейские клубы надеются закончить сезон к 30 июня

сегодня, 18:05

Европейские клубы планируют завершить сезон к 30 июня.

Предлагается после улучшения ситуации с пандемией коронавируса составить новый календарь, по которому матчи национальных чемпионатов будут проходить среди недели, а встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы — в выходные. Клубы собираются регулярно продолжать переговоры по возобновлению сезона, учитывая консультации с органами здравоохранения.

Ранее УЕФА официально перенес финалы ЛЧ и ЛЕ.

Коронавирус и футбол

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:15
Вопрос...
А когда попытаются начать...чтоб завершить к 30-му июня ????
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