Европейские клубы надеются закончить сезон к 30 июня

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сегодня, 18:05

Европейские клубы планируют завершить сезон к 30 июня.

Предлагается после улучшения ситуации с пандемией коронавируса составить новый календарь, по которому матчи национальных чемпионатов будут проходить среди недели, а встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы — в выходные. Клубы собираются регулярно продолжать переговоры по возобновлению сезона, учитывая консультации с органами здравоохранения.

Ранее УЕФА официально перенес финалы ЛЧ и ЛЕ .

Коронавирус и футбол