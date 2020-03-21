АПЛ может возобновить сезон 1 июня

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21 марта 2020, 23:31

Руководство АПЛ рассматривает различные даты для возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса.

Осталось провести 9 туров. The Telegraph сообщает, что Премьер-Лига может возобновить турнир 1 июня. Таким образом, команды за шесть недель смогут завершить чемпионат, играя некоторые встречи среди недели. При таком варианте следующий сезон 2020/2021 сможет стартовать, как и было запланировано ранее, 8 августа.

Ранее появились слухи, что АПЛ может отказаться от одной из путевок в Лигу Европы для получения дополнительного времени для завершения текущего чемпионата.

Коронавирус и футбол