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АПЛ может возобновить сезон 1 июня

21 марта 2020, 23:31

Руководство АПЛ рассматривает различные даты для возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса.

Осталось провести 9 туров. The Telegraph сообщает, что Премьер-Лига может возобновить турнир 1 июня. Таким образом, команды за шесть недель смогут завершить чемпионат, играя некоторые встречи среди недели. При таком варианте следующий сезон 2020/2021 сможет стартовать, как и было запланировано ранее, 8 августа.

Ранее появились слухи, что АПЛ может отказаться от одной из путевок в Лигу Европы для получения дополнительного времени для завершения текущего чемпионата.

Коронавирус и футбол

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 марта в 14:11
1июня какого года?
beefs
beefs
22 марта в 07:43
Что то мало верится...
LOpp
LOpp
22 марта в 07:03
По скорей бы. Надоело чемпионат Беларуси смотреть.
Dima salev
Dima salev
22 марта в 06:59
А что в Англии вирус на спад идёт или просто гадают
112910415
112910415
22 марта в 06:46
пока это просто один из вариантов
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 06:44
Эти, если захотят, смогут.
MaxRnD
MaxRnD
22 марта в 05:28
Ключевое слово "может"
ОПС
ОПС
22 марта в 04:10, ред.
Остается надеяться на лучшее
oFANATo
oFANATo
22 марта в 01:05, ред.
Время покажет...будем надеяться на лучшее.
drug01
drug01
22 марта в 00:59
Надо смотреть и главное не спешить.....все будет хорошо!!!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
22 марта в 00:47
До города Нижневартовска вы ох......
Wolverhampton
Wolverhampton
22 марта в 00:13
Не факт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 23:56
Подождём- узнаем...
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 23:45
Всё может быть.
dimagas2
dimagas2
21 марта в 23:39
Рано гадать.Может и через мес. все будет.А может и к зиме не начнут.
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