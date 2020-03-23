Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно без определения чемпиона

1584962950

вчера, 14:29

Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно.

Сообщается, что Королевская федерация футбола Нидерландов рассматривает такой вариант. В таком случае не будет объявлено о чемпионе, также никто не вылетит. Однако в следующем сезоне будут выступать не традиционные 18 клубов, а 20. Добавятся лидирующие во втором по силе дивизионе «Камбуур» и «Де Графсхап».

Отмечается, что этот вариант самый крайний. Приоритетом для клубов остается завершение сезона до 30 июня.

Напомним, что чемпионат Нидерландов приостановлен до 31 марта. Но, скорее всего, пауза будет продлена.

Коронавирус и футбол