Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно без определения чемпиона

Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно.
Сообщается, что Королевская федерация футбола Нидерландов рассматривает такой вариант. В таком случае не будет объявлено о чемпионе, также никто не вылетит. Однако в следующем сезоне будут выступать не традиционные 18 клубов, а 20. Добавятся лидирующие во втором по силе дивизионе «Камбуур» и «Де Графсхап».
Отмечается, что этот вариант самый крайний. Приоритетом для клубов остается завершение сезона до 30 июня.
Напомним, что чемпионат Нидерландов приостановлен до 31 марта. Но, скорее всего, пауза будет продлена.