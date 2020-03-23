ГлавнаяНовости

Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно без определения чемпиона

вчера, 14:29

Чемпионат Нидерландов может быть завершен досрочно.

Сообщается, что Королевская федерация футбола Нидерландов рассматривает такой вариант. В таком случае не будет объявлено о чемпионе, также никто не вылетит. Однако в следующем сезоне будут выступать не традиционные 18 клубов, а 20. Добавятся лидирующие во втором по силе дивизионе «Камбуур» и «Де Графсхап».

Отмечается, что этот вариант самый крайний. Приоритетом для клубов остается завершение сезона до 30 июня.

Напомним, что чемпионат Нидерландов приостановлен до 31 марта. Но, скорее всего, пауза будет продлена.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноВ Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи
Вчера, 14:44 Комментарии20
СлухиАПЛ обсудит варианты возобновления сезона 3 апреля
22 марта Комментарии5
СлухиАПЛ может возобновить сезон 1 июня
21 марта Комментарии15
СлухиАПЛ может быть доиграна при пустых трибунах
20 марта Комментарии5
ОфициальноТурецкая Супер-Лига приостановлена из-за коронавируса
19 марта Комментарии38
Лига 1 возобновится не ранее 15 апреля
18 марта Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:52
Один из вариантов завершения сезона, хотя у других он может быть по другому
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ДСА
вчера в 16:31
Вот выйди и поиграй 8 туров.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил bsww
вчера в 16:30
По состоянию на 22 тур.
Шишанутый
Шишанутый ответил bsww
вчера в 16:17, ред.
Все чемпионаты рано или поздно будут доиграны, иначе как определять кому играть в ЛЧ, а кому в ЛЕ
Все чемпеонаты должны признать не состоявшимся и анулировать результаты. А для ЛЧ и Ле пусть жребий кинут. Кому как повезет.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 16:09
Ерундой маются)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 15:50
Я СЧИТАЮ ЧЕМПИОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
bsww
bsww
вчера в 15:47
Все чемпионаты рано или поздно будут доиграны, иначе как определять кому играть в ЛЧ, а кому в ЛЕ
ДСА
ДСА
вчера в 14:49
Чемпион должен быть определен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100