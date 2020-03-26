Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников объявил, что клуб запустил челлендж «Футбольный совет».

Друзья, пока в нашей стране объявлен карантин, это время нужно провести с пользой. Например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое в YouTube.

⠀

ПФК «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма. И на этой творческой волне мы победим коронавирус.