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Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»

сегодня, 00:08

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников объявил, что клуб запустил челлендж «Футбольный совет».

Друзья, пока в нашей стране объявлен карантин, это время нужно провести с пользой. Например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое в YouTube.

ПФК «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма. И на этой творческой волне мы победим коронавирус.

Напомним, что вчера заместитель спортивного директора по общим вопросам «Зенита» Вячеслав Малафеев в своем Твиттере запустил новый челлендж.

Коронавирус и футбол

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