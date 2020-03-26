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Азар: «Мы не знаем, когда и возобновится ли вообще Ла Лига»

сегодня, 07:35

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался на тему возможного возобновления чемпионата Испании, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

— К какому сроку вам нужно готовиться, говоря о Ла Лиге и Лиге чемпионов?

— Я жду. Вчера мы созванивались с Зиданом, и он тоже не в курсе. Всё, что мы можем сделать, это держать себя в форме. У игроков есть всё необходимое для этого. Возобновится ли чемпионат? Мы не знаем. Надеемся на хорошее завершение сезона, что нам удастся его доиграть. Если мы не возобновим его, все будут расстроены. Но имеем, что имеем.

Азар также подвёл итог своего первого сезона в «Реале».

Коронавирус и футбол

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VIPded
VIPded
сегодня в 08:06
Никто ничего не знает...(((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:58
Ешь, пей, толстей...
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