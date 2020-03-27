«Ювентус» недоволен игроками, которые улетели на родину во время карантина

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сегодня, 08:52

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли недоволен тем фактом, что несколько футболистов улетели на родину во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Полузащитники , , и форвард получили разрешение от клуба вернуться на родину. Для них даже были организованы вылеты частными самолетами. Сообщается, что руководство «старой синьоры» запомнит, кто решил остаться в Турине в это непростое время, а кто улетел.

Аньелли высоко оценил решение нападающего остаться в Италии, несмотря на заражение коронавирусом. Отмечается, что это может повлиять на переговоры о новом контракте. «Ювентус» разочарован Хедирой, Пьяничем, Костой и Игуаином. Позиции этих футболистов в клубе стали ослабевать. Однако «Ювентус» готов отнестись с пониманием к Игуаину, который улетел на родину к тяжелобольной матери. Туринцы разгневаны поведением Дугласа Косты, который нарушает правила карантина в Бразилии.

Сообщается, что в клубе есть разные мнения по поводу ситуации с форвардом . Однако большинство считает, что у него были другие обстоятельства. Роналду улетел в Португалию к матери, пережившей инсульт, еще до пика пандемии. Португалец не смог вернуться в Турин из-за запрета международных полётов.