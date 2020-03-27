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Ван де Бек: «Абдельхак Нури мог стать топ-игроком»

сегодня, 09:49

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек поделился мнением о бывшем партнере по команде Абдельхаке Нури, который парализован с 2017 года из-за поражения мозга:

В нем есть что-то особенное. У него была хорошая техника. Абдельхак всегда был на шаг впереди. Он часто делал на поле такие вещи, после которых думал: как ты сделал это? Иногда смеялся прямо на поле, когда с ним играл. Если ты рядом с ним, то нельзя было не веселиться.

Он точно не выпадал бы из стиля игры «Аякса». По моему мнению, у него были все качества, чтобы стать топ-игроком. Жаль, что мы никогда не узнаем этого.

Ранее хавбек Френки де Йонг рассказал, что Нури одобрил его переход в «Барселону».

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