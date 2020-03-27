ГлавнаяНовости

Магнуссон — о голах: «Пытаемся что-то придумать, но не всегда получается»

сегодня, 14:34

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон оценил уровень РПЛ.

В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь, нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. В некоторых матчах удача не была на нашей стороне. Голевые моменты возникали, но часто не получалось добиться самого главного – чтобы мяч пересек линию ворот. Полагаю, в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам. Надеюсь, так и произойдет – только бы поскорее можно было вновь играть в футбол!

Все новости
Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»
Сегодня, 16:19 Комментарии4
Кротов — о карантине: «Смотрю сериалы и играю в Counter-Strike»
Сегодня, 16:08 Комментарии0
Хохлов: «Хочу когда-нибудь снова вернуться в Сан-Себастьян»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»
Сегодня, 14:57 Комментарии8
Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»
Сегодня, 14:26 Комментарии7
Магнуссон — о карантине: «Каждый день похож на предыдущий»
Сегодня, 14:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бог солнца
Бог солнца ответил cska vperiod
сегодня в 18:51
Без хорошего напа голы не придумаешь.
А его нема...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
Без хорошего напа голы не придумаешь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:58
Чёрная полоса скоро пройдёт, победы будут. ИМХО.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:04
Нужно прибавить скорости и иметь чуть побольше смелости и нахальства в спортивном смысле, не бояться бить по воротам.
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 15:46
"Пытаемся что-то придумать, но не всегда получается" - надо использовать как девиз сегодняшнего ЦСКА. Беззубое нападение, несыгранная полузащита. На одном Акинфееве и Марио долго не вывезешь. Надо еще кому то голы забивать
drug01
drug01
сегодня в 15:25
Надо не только придумывать ,а просто ответственно ИГРАТЬ !!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:44
В церковь. Замаливать прошлые грехи. Один физрук-затейник закрывал глаза на цирк, у второго теперь ботва не растет).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100