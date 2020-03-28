Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил журналист Эмилиано Карчиа, ссылаясь на источник в La Gazzetta dello Sport. Также отмечается, что команда-победитель не будет определена.
Вчера президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.
пускай 4 тима верхние порешают между собой, и внизу тоже самое :(
пускай 4 тима верхние порешают между собой, и внизу тоже самое :(
Что касается еврокубков, то вероятно пройдут те, кто в прошлом сезоне был, раз этот сезон анулируется.
Что касается еврокубков, то вероятно пройдут те, кто в прошлом сезоне был, раз этот сезон анулируется.
Или они тоже кувырком пойдут?
Или они тоже кувырком пойдут?
Население у нас в массе своей - забитое, затурканное и зашоренное.
Вот гляди. Путин три дня назад сказал -все сидим дома, бяку не разносим и не цепляем. Но тут же добавил - "людей надо поддержать". Как бы два взаимоисключающих посыла, но кого это айпёд? Местные регионаглы сделали под козырёк: поддержим неимущих алконавтов и таджикских пацанов. Для этого спущено указание - организовать выдачу продпайков на базе школ, домов культуры, отделений санаториев. Проведены спец.совещания с местными властями. Екатеринбург, Питер, Омск - не самые мелкие города и там это указание дано. Решается вопрос с подключением садиков к работе. Прикинь - днём садики с детьми, вечером - выдают товарищам бомжующим ... закусь по социальной стоимости. Ты думаешь, Тётя Глаша, нянечка в садике - пойдёт возражать к начальству против таджикских пацанов, которое им в долю упало? А куда её возьмут трудоустроиться, когда пацаны её вышвырнут, Глашу эту? А ведь она - стоп - часть того народа, который "раздолбайский", "не соблюдает" - и на который ты так лихо наехал (видимо с личной дачи с надёжной самоизоляцией). Что скажешь на это, Толя Кандауров, человек европейских взглядов? Хоть ты и добавил меня в игнор, как дитё малое - но от совести-то не спрячешься...
Население у нас в массе своей - забитое, затурканное и зашоренное.
Вот гляди. Путин три дня назад сказал -все сидим дома, бяку не разносим и не цепляем. Но тут же добавил - "людей надо поддержать". Как бы два взаимоисключающих посыла, но кого это айпёд? Местные регионаглы сделали под козырёк: поддержим неимущих алконавтов и таджикских пацанов. Для этого спущено указание - организовать выдачу продпайков на базе школ, домов культуры, отделений санаториев. Проведены спец.совещания с местными властями. Екатеринбург, Питер, Омск - не самые мелкие города и там это указание дано. Решается вопрос с подключением садиков к работе. Прикинь - днём садики с детьми, вечером - выдают товарищам бомжующим ... закусь по социальной стоимости. Ты думаешь, Тётя Глаша, нянечка в садике - пойдёт возражать к начальству против таджикских пацанов, которое им в долю упало? А куда её возьмут трудоустроиться, когда пацаны её вышвырнут, Глашу эту? А ведь она - стоп - часть того народа, который "раздолбайский", "не соблюдает" - и на который ты так лихо наехал (видимо с личной дачи с надёжной самоизоляцией). Что скажешь на это, Толя Кандауров, человек европейских взглядов? Хоть ты и добавил меня в игнор, как дитё малое - но от совести-то не спрячешься...
А сегодня новость что без объявления чемпиона.
Ждём конкретных данных.
А сегодня новость что без объявления чемпиона.
Ждём конкретных данных.