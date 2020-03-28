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Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

сегодня, 11:59

Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил журналист Эмилиано Карчиа, ссылаясь на источник в La Gazzetta dello Sport. Также отмечается, что команда-победитель не будет определена.

Вчера президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:26
И здесь Газпром своих проталкивает ....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:10
Первый случай за почти 10 лет когда чемпионом будет не Ювентус! Да, только коронавирус остановит гегемонию туринского суперклуба в Италии.
violent
violent
сегодня в 14:47
информация не подтверджена
beefs
beefs
сегодня в 14:43
Это ждёт все европейские чемпионаты...
13 RUS
13 RUS
сегодня в 14:42
Если так,то это нормально,эта хрень может и до осени не пройти
shlomo
shlomo
сегодня в 14:35
Непонятки у Итальяшек.....
офигенный
офигенный
сегодня в 14:28
вот это да офигеть!
juvenale
juvenale
сегодня в 14:27
странно конечно...столько сыграли и не назначить чемпиона...нужно было либо по нынешней таблице назначать чемпиона,либо играть без зрителей с Лацио в Турине золотой матч
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:24
да финал 4-ех устроить и все :(
пускай 4 тима верхние порешают между собой, и внизу тоже самое :(
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 14:22
Жаль конечно, но пожалуй придется!
dimagas2
dimagas2 ответил Ну я так не играю
сегодня в 14:09
На самом деле есть только два варианта. Первый - доиграть. Второй - закончить без объявления чемпиона.
Вариантов есть много:начиная с плей-офф,кончая жеребьевками,как 50-х))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:58
Юве на 85 % был чемпионом. Лацио на 15 %. Обоим есть о чем сожалеть.

Что касается еврокубков, то вероятно пройдут те, кто в прошлом сезоне был, раз этот сезон анулируется.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:40
Вычеркнуть из истории один сезон, что же, такое бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Мне интересен состав команд на еврокубки следующего сезона.
Или они тоже кувырком пойдут?
post-navigator
post-navigator
сегодня в 13:17, ред.
    Ну я так не играю
    Ну я так не играю
    сегодня в 13:06
    На самом деле есть только два варианта. Первый - доиграть. Второй - закончить без объявления чемпиона.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 12:54
    Для Италии с раздолбайством населения это неудивительно. Немцы при их порядке обеспечили смертность в 30 раз ниже, чем в Италии. Сами себя обманули. И мы идем по их стопам. Карантин, а народ ломанулся на дачи, на природу. Дома сидеть надо. Пару недель посидеть и все наладится. Как всегда умный учится на других, а дурак на себе....Не до футбола сейчас. Ситуация гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд.
    карим бензинедин бензиндан
    карим бензинедин бензиндан
    сегодня в 12:49
    если такое случится что маловероятно, то кабинетные столько денег потратили впустую на чемоданы и марокканский дельфин опять будет истерить что медальку отобрали очередную липовую статистическую
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:43
    всё то желтопрессники знают)))))))))куда их не пошли везде то они уже были)))))))))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:33
    У Лацио отнимают честное чемпионство(
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:32
    У Ювентуса титул отбирают.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 12:25
    Позор !
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 12:20
    Эх, ярчайший сезон за последние годы теряем((
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 12:17
    А вчера президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.

    А сегодня новость что без объявления чемпиона.
    Ждём конкретных данных.
    L.Hamilton
    L.Hamilton
    сегодня в 12:14
    Слабый чемпионат, слабые руководители, слабые игроки. Им только дай повод играть в договорные матчи и, что ещё больше хуже для мужчины - это покидать клуб и делать фотографии у бассейна, когда твои коллеги по клубу лежат в изоляции и лечатся от вируса.
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 12:10
    Дайте чемпионство Милану , кто знает когда он ещё скуддето выиграет )
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:10
    Верное решение! Что ждать???
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 12:06
    Абсолютно верное решение, в данной ситуации!
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:03
    Паника и неразбериха
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