Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

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сегодня, 11:59

Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил журналист Эмилиано Карчиа, ссылаясь на источник в La Gazzetta dello Sport. Также отмечается, что команда-победитель не будет определена.

Вчера президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.