Чемпионат Крыма приостановлен до мая

Крымский футбольный союз ( КФС ) принял решение приостановить чемпионат на три ближайших тура, а также перенести полуфинальные встречи Кубка Крыма.

Президент КФС Юрий Ветоха прокомментировал это решение:

Такие же решения были приняты всеми другими органами футбольного управления на территории Крыма: Республиканской федерацией футбола Крыма, Федерацией футзала Республики Крым, Федерацией футбола Севастополя, а также местными федерациями и организациями. Все знают, что футбол — это не просто игра двух команд, которая не терпит остановок и пауз, это целая философия жизни для множества людей. Это образ жизни для футболистов, тренеров, судей, менеджмента и специалистов футбольных клубов и команд, работников спортивных сооружений, а также большой армии болельщиков и любителей футбола. Считаю, что в сложившейся ситуации приостановка соревнований является правильным решением. На первом месте должно быть здоровье людей, поэтому на данный момент приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).