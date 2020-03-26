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Чемпионат Крыма приостановлен до мая

вчера, 18:08

Крымский футбольный союз (КФС) принял решение приостановить чемпионат на три ближайших тура, а также перенести полуфинальные встречи Кубка Крыма.

Президент КФС Юрий Ветоха прокомментировал это решение:

Такие же решения были приняты всеми другими органами футбольного управления на территории Крыма: Республиканской федерацией футбола Крыма, Федерацией футзала Республики Крым, Федерацией футбола Севастополя, а также местными федерациями и организациями. Все знают, что футбол — это не просто игра двух команд, которая не терпит остановок и пауз, это целая философия жизни для множества людей. Это образ жизни для футболистов, тренеров, судей, менеджмента и специалистов футбольных клубов и команд, работников спортивных сооружений, а также большой армии болельщиков и любителей футбола. Считаю, что в сложившейся ситуации приостановка соревнований является правильным решением. На первом месте должно быть здоровье людей, поэтому на данный момент приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, что действующим чемпионом крымской Премьер-Лиги является «Севастополь». В нынешнем же сезоне уверенно лидирует «Евпатория», на счету которой 44 очка.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:32
До мая это в лучшем случае
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:06
Комментарии скотские, ненавидящих Крым!.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:49
А что ,там был футбол ? ))
GooSe25
GooSe25
вчера в 19:17
Ого, они существуют. Ах, забыл, «крымнаш»
112910415
112910415
вчера в 19:07
Обидно
beefs
beefs
вчера в 18:27
Долго думали...
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 18:18
Футбольный мир не переживет этой потери))
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