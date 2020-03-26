Чемпионат Крыма приостановлен до мая

Крымский футбольный союз (КФС) принял решение приостановить чемпионат на три ближайших тура, а также перенести полуфинальные встречи Кубка Крыма.
Президент КФС Юрий Ветоха прокомментировал это решение:
Такие же решения были приняты всеми другими органами футбольного управления на территории Крыма: Республиканской федерацией футбола Крыма, Федерацией футзала Республики Крым, Федерацией футбола Севастополя, а также местными федерациями и организациями. Все знают, что футбол — это не просто игра двух команд, которая не терпит остановок и пауз, это целая философия жизни для множества людей. Это образ жизни для футболистов, тренеров, судей, менеджмента и специалистов футбольных клубов и команд, работников спортивных сооружений, а также большой армии болельщиков и любителей футбола. Считаю, что в сложившейся ситуации приостановка соревнований является правильным решением. На первом месте должно быть здоровье людей, поэтому на данный момент приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Напомним, что действующим чемпионом крымской Премьер-Лиги является «Севастополь». В нынешнем же сезоне уверенно лидирует «Евпатория», на счету которой 44 очка.